Chapela-Wofco inicia de forma arrolladora la temporada

Las tripulaciones femenina y masculina de Chapela-Wofco han comenzado con fuerza la temporada de traineras. En Vilaxoán se proclamaron campeones de la XXXI Bandera Concello de Vilagarcía masculina y la VI femenina. Un comienzo que pone a los chapeleiros en primera línea de cara a la Liga Gallega de Traineras, que comenzará a final de mes.

Con una participación de ocho tripulaciones, la pista del puerto de Vilaxoán ofreció dos mangas a cuál más disputada. La bandera de honor se fue para Chapela dejando por detrás a Tirán-Pereira, Mecos, Cabo de Cruz, Samertolaméu-Oversea, Rianxo, Bueu y Puebla. En chicas, victoria absoluta incontestable de las de Arealonga sobre Tirán-Pereira, Amegrove, Cabo de Cruz, Rianxo y Esteirana.

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Samertolaméu domina en bateles

También el puerto de Vilaxoán fue escenario ayer por la mañana de las pruebas de la categoría de bateles XVIII Bandera Porto de Vilagarcía, cuyas dos banderas femenina y masculina se las adjudicó Samertolaméu-Oversea. Se celebraron seis mangas en alevines, infantil y cadetes femenino y masculino, con victorias de Samertolaméu-Oversea en cuatro de ellas, ganando las demás, el anfitrión CR.Vilaxoán y Mecos