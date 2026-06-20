Traineras
Chapela-Wofco inicia de forma arrolladora la temporada
Koroibos
Las tripulaciones femenina y masculina de Chapela-Wofco han comenzado con fuerza la temporada de traineras. En Vilaxoán se proclamaron campeones de la XXXI Bandera Concello de Vilagarcía masculina y la VI femenina. Un comienzo que pone a los chapeleiros en primera línea de cara a la Liga Gallega de Traineras, que comenzará a final de mes.
Con una participación de ocho tripulaciones, la pista del puerto de Vilaxoán ofreció dos mangas a cuál más disputada. La bandera de honor se fue para Chapela dejando por detrás a Tirán-Pereira, Mecos, Cabo de Cruz, Samertolaméu-Oversea, Rianxo, Bueu y Puebla. En chicas, victoria absoluta incontestable de las de Arealonga sobre Tirán-Pereira, Amegrove, Cabo de Cruz, Rianxo y Esteirana.
Samertolaméu domina en bateles
También el puerto de Vilaxoán fue escenario ayer por la mañana de las pruebas de la categoría de bateles XVIII Bandera Porto de Vilagarcía, cuyas dos banderas femenina y masculina se las adjudicó Samertolaméu-Oversea. Se celebraron seis mangas en alevines, infantil y cadetes femenino y masculino, con victorias de Samertolaméu-Oversea en cuatro de ellas, ganando las demás, el anfitrión CR.Vilaxoán y Mecos
- «Ya vemos en Educación Primaria niños con conductas autolíticas o depresiones, y necesitan tiempo de atención en el aula»
- La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Vigo estrena un café donde se puede conducir una excavadora en miniatura
- «Noelia, vuela alto y brilla como solo tú sabes hacerlo»
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961
- Silabario se vuelve Universal: «Queremos ofrecer comidas de doce a doce y música en directo»
- Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito