Leslie Vorphal, primer fichaje para el Celta

El Celta Femxa Zorka comienza a deshojar la margarita sobre las caras nuevas que llegarán al equipo este verano para el regreso a la máxima categoría. La primera de ellas llega desde Sevilla y ocupa la posición de base. Se trata de Leslie Vorphal, base de 1.69 de altura que el próximo mes de agosto cumplirá 31 años. Estadounidense, pero con pasaporte de Uganda, no jugó en la primera jornada en Navia ante el que hoy es su equipo. Si lo hizo en el partido de la segunda vuelta en Sevilla, en donde jugó los cuarenta minutos, con 21 puntos y un 50% de acierto en tiros de dos puntos, 43% en tiros de tres puntos y un 86% desde la línea de tiros libres. A todo ello añadió cuatro asistencias.

Leslie Vorphal se formó en la Tulane University (NCAA). De hecho se convirtió en una de las jugadoras más destacadas de la historia del programa, superando los 1.200 puntos y 500 asistencias en su carrera universitaria.

Tras su etapa en Estados Unidos, la nueva jugadora del Celta Femxa Zorka emprendió una amplia trayectoria profesional en Europa, compitiendo en ligas de Rumanía, Hungría, Reino Unido y España. En el continente europeo ha defendido los colores de equipos como CS Universitatea Cluj Napoca, KSC Szekszard y London Lions, con el que conquistó la liga y la copa británica en 2023. Llegó a España en 2024 firmando por el Estepona, y la temporada pasada militó en el Sevilla Baloncesto. En la temporada 2022 jugó la EuroLeague Women con el KSC Szekszard, firmando una media de nueve puntos por partido.

El puesto de base era uno de los pendiente de cubrir, teniendo en cuenta que Carlota Menéndez continúa con su proceso de recuperación y no estará para jugar hasta enero.

Naiara, a la NCAA

La jugadora que causa baja en el equipo es la pívot canterana Naiara Martínez, que se marcha a los EEUU a estudiar, y que disputará la Liga Universitaria. Naiara jugará en el Rhode Island Rams, equipo que compite en la División I de la NCAA.