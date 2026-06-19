Mauro del Campo, siempre imparable; a la Copa del Mundo júnior

Recuerda Charlie del Campo, padre de Mauro, aquel sábado de lluvia, niebla y viento tan propio de As Lagoas, junto a Norm Maxwell. El All Black, artífice del ascenso a División de Honor del Vigo RCformando tándem técnico con David Monreal, vigilaba la activación del equipo sénior. La rutina antes de emprender sus largos viajes en autobús, cuando tocaba jugar como visitante. Los adultos compartían el campo con los niños de cinco años. Charlie y Norm charlaban, entretanto, guarecidos en la grada.

–¿Qué tiene que hacer España para volver a jugar un Mundial? –preguntó Mauro.

El neozelandés señaló a Mauro y a sus compañeros, tan diminutos todos, persiguiendo el oval: Xoan Troncoso, Nico Bastida, Pablo Guzmán...

–Ya lo estáis haciendo.

Han pasado 15 años. España se ha clasificado para el Mundial de 2027, que se celebrará en Australia, con mayor peso de los jóvenes criados en las canteras estatales. Y a su modo, y en lo que le toca por edad, Mauro también le ha cumplido el pronóstico a Norm Maxwell. El vigués, que desde 2025 milita en el Complutense Cisneros, ha sido convocado por Ricardo Martinena para disputar la Copa del Mundo Júnior en Georgia, del 27 de junio al 18 de julio.

Un logro histórico para el rugby olívico a la vez que la consecuencia lógica del talento individual y del trabajo colectivo. Aquellos pequeños a los que Norm y Charlie veían disfrutar sobre el barro se convirtieron en «los imparables», según los etiquetaron en el mundillo. Su generación dominó el escenario gallego en su crecimiento por las diversas categorías. Conquistaron nueve ligas de rugby XV y cuatro Copas Xunta de rugby 7 de M6 a M18, con Mauro como figura.

«Ya desde pequeño se le notaba que tenía algo distinto», relata Bastida, compañero suyo entre los 4 y los 17 años, hoy jugador en el University College de Dublín. «Tenía un hambre de ganar y de competir que le iba a hacer llegar a lo más alto». Víctor Egerique, capitán de Mauro en los equipos M16 y M18 del Vigo RC, coincide en la evidencia de la impresión: «Desde el primer entrenamiento me di cuenta de que tenía algo especial, que le diferenciaba del resto; una actitud y una pasión que le hacían jugar mejor y que nos contagiaba a los demás».

Egerique menciona que Mauro siempre fue especialmente riguroso en su preparación. Acudía temprano de mañana al gimnasio y se volcaba en los ejercicios de campo por las tardes. «Desde muy joven supo que tenía que salir de su zona de confort para progresar», resalta Charlie del Campo. Su hijo, desde los 14, se acostumbró a pasar los veranos en Francia, en campus de altos rendimiento como los del Stade Toulosain. Fue allí donde le recomendaron abandonar su polivalencia y especializarse como talonador.

Un informe profético

«De todos los jugadores con los que contamos en la categoría de M18, Mauro es uno de los que más potencial tiene a la hora de desarrollarse en el rugby nacional. Su visión de juego, sus condiciones físicas, su capacidad para mejorar día a día y sus habilidades para integrarse en el grupo le hacen un candidato ideal para cualquier equipo», escribieron de aquel adolescente dos de sus entrenadores, Vicente Prieto y Nacho Villegas. Prieto, el Tito legendario del XV del Olivo, hoy se congratula de su olfato: «Tiene muy buenas habilidades técnicas. El placaje le hace diferencial. Pero sobre todo destacaría lo buen chaval que es. Siempre ha tenido palabras de apoyo y ánimo para todos. Ha sido un referente respetado en el vestuario y un ejemplo a seguir. Su convocatoria es un orgullo para todo el club».