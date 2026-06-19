Fútbol sala
La Vigo Cup decide sus finalistas
Maratón de partidos en las categoría alevín en el Central de As Travesas mientras la Vermella decide la categoría cadete y Balaídos, la infantil
Últimos coletazos de la novena edición de la Vigo Cup de fútbol sala, el torneo que lanza el Concello de Vigo por mediación de la Fundación Vigo en Deporte.
De nuevo el complejo de As Travesas (Pista Vermella y Central), todo el día, y la Polideportiva 2 de Balaídos, en sesión matinal, centralizan la competición.
Alevín
La organización ha programado doce partidos en el Central de As Travesas. Cuatro equipos en cada grupo, tres encuentros por equipo y solo el campeón de cada liguilla meterá la cabeza en la final, en el mismo escenario (domingo, 11:30).
En el grupo 1, el Composala santiagués, Kompite Amor de Dios, Vigo 2015 Berbés y Salesianos. En el 2 Cios Vigo, Bulebule y Los Sauces, además del Vigo 2015 Grada de Río, por retirada del Lope de Vega.
El maratón lo abrirán a las 10:00 horas el Vigo 2015 Grada de Río y el Cios Vigo. Serán cinco los encuentros matinales, que concluirán con el Salesianos Vigo-Composala (13:00). Ya por la tarde, siete partidos desde las 16:00 horas (Vigo 2015 Berbés-Kompite Amor de Dios), con nuevo choque cada cuarenta y cinco minutos. «Competir en el Central tiene que ser una experiencia fantástica para los jugadores», apunta el concejal de Deportes, Manel Fernández.
Infantil
La categoría infantil, con igual formato que la alevín, conocerá este sábado los finalistas. La organización centralizó toda la actividad de Balaídos en la mañana para no interferir con el Celta Fortuna.
En el grupo 1, otro partido pleno de emoción e intensidad: el Kompite Amor de Dios batía al Treboada por 3-2 mientras el Vigo 2015 sumaba un 3-0 ante el CD A Paz A. El grupo se decide hoy porque se juegan cuatro partidos con el A Paz A-Treboada iniciando la jornada (10:00, Balaídos 2).
En el grupo 2, el CD A Paz B se impuso al Cios Vigo (2-1), pero no pudo pasar del empate con el Vigo 2015 Grada de Río (2-2)… que goleaba al Salesianos (9-3). El Cios, por su parte, también derrotó al Salesianos (9-1). En un grupo que puede necesitar del golaveraje general, los duelos Vigo 2015 Río-Cios Vigo (11:30) y Salesianos-A Paz B (12:15) definirán el finalista.
Cadete
Al no presentarse el Treboada FS a su cita con el Kompite Amor de Dios, la categoría cadete ya ha definido las semifinales sabatinas.
La Pista Vermella será el escenario elegido para dirimir qué dos equipos llegan a la gran final dominical. Cios Vigo y Kompite Amor de Dios abrirán el baile en el complejo deportivo municipal de As Travesas (19:30), para cerrarlo Cios Vigo B y el Vigo 2015. En la primera fase, el Cios derrotó al quinteto colegial por la mínima (1-0) y su equipo B firmó tablas con el Vigo 2015 (2-2), resultados que auguran máxima emoción. El inicio de la gran final está previsto para este domingo a las 9:30 horas en el Pabellón Central de As Travesas.
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