La Vigo Cup busca campeones

Segundo ciclo, y último, de la Vigo Cup de fútbol sala, el torneo patrocinado por el Concello de Vigo a través de VIDE. Con otro viernes caluroso, según Meteogalicia, la organización ha programado trece encuentros de cuatro categorías (benjamín, no competitiva, alevín, infantil y cadete) entre el Central de As Travesas, la Pista Vermella (para los benjamines) y la Polideportiva 2 de Balaídos.

Alevín. El Central de As Travesas decidirá este viernes (17:30 horas) si el Vigo 2015 Grada de Río o el Lope de Vega se meten en la segunda liguilla clasificatoria, que se jugará al completo este sábado, también en el Central.

El ganador se meterá en el grupo 2, con Cios Vigo, Bulebule y Los Sauces, en una nueva liguilla a una sola vuelta con premio para el ganador: jugará la finalísima. En el grupo 1, el Composala santiagués, Kompite Amor de Dios, Vigo 2015 Berbés y Salesianos se disputarán la otra plaza de la final. Así, será un sábado intenso que copará el Pabellón Central desde la diez de la mañana al atardecer, con dos partidos

Infantil. La categoría infantil se juega con el mismo formato que la alevín. Nueva distribución en dos grupos de cuatro equipos. La Polideportiva 2 de Balaídos será la sede de seis partidos hoy viernes y otros tantos este sábado.

En el grupo 1 abren la carrera por la final el A del CD A Paz y el ED Vigo 2015 CEF (16:15 horas), mientras que en el grupo 2 jugarán a continuación CD A Paz B y Cios Vigo (17:00). La tarde se completa con los partidos Vigo 2015 Grada de Río-Salesianos (18:00, grupo 2), Kompite Amor de Dios-Treboada (18:45, grupo 1), CD A Paz B-Vigo 2015 Grada de Río (19:30, grupo 2) y Cios Vigo-Salesianos (20:15, grupo 2).

El resto de encuentros, cuatro del grupo 1 y dos del grupo 2, en la matinal sabatina.

Cadete. La categoría cadete juega un único partido clasificatorio porque en las semifinales solo queda una plaza por cubrir para completarlas. Kompite Amor de Dios y Treboada FS de Teis (18:30, Central de As Travesas) pugnarán por el billete para los cruces sabatinos.

Al vencedor le espera el Cios Vigo A este sábado (19:30, Pista Vermella); la otra semifinal, también el sábado en el mismo escenario (20:30) entre Cios Vigo B y el Vigo 2015, campeón del grupo B previo.

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La Vigo Cup de fútbol sala celebrará la entrega de premios el domingo por la mañana en el Pabellón Central de As Travesas, tras las finales cadete (9:30), infantil (10:30) y alevín (11:30), para dar paso el lunes a la Vigo Cup de fútbol 8 y fútbol 11.