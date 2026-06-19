Francia
La justicia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación
El futbolista conoció la noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
París
El jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.
El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 22:00 horas GMT.
"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X. EFE
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé
- Inundaciones, carreteras cortadas y desalojos tras una fortísima tormenta en la provincia de Ourense