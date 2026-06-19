La décima edición de la Challenge As Rías Baixas se aplaza hasta 2027

La Challenge As Rías Baixas, dedicada a las categorías máster y júnior y que discurre por las carreteras de Mos, Ponteareas y O Porriño, no se celebrará en este 2026. El cambio de fechas motivado por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo ha derivado en una baja inscripción que ha aconsejado la suspensión. Un golpe duro para el Club Ciclista Máster da Louriña, que tanto había trabajado en su organización, aunque no se agosta la devoción de sus miembros. Tras asegurarse el apoyo de los municipios involucrados, garantizan que la décima edición se celebrará en 2027.

La Challenge As Rías Baixas se había estabilizado en el calendario de los ciclistas más veteranos (de máster 30 a máster 60), bien ubicada en mayo. Ellos pagan una pequeña inscripción y ese dinero, sumado al que aportan las instituciones, permite que los júniors compartan pelotón con ellos de manera gratuita. El escenario resulta atractivo. Con tres etapas distribuidas en dos jornadas, en la primera se combinan un recorrido matutino en línea por Mos, de 79 km, 800 metros de desnivel acumulado y un tramo de sterrato (camino de tierra), y la crono vespertina de 7,3 km en Ponteareas. Para la segunda se reserva la etapa reina de 85 km por los puntos más emblemáticos de O Porriño.

“Son los tres concellos de la provincia que tienen más renombre en el mundo de la bici”, menciona Juan José Álvarez Cerdeira, presidente del C. C. Máster da Louriña. “La Challenge siempre ha tenido mucho renombre, con presencia de equipos de fuera”. En el año posterior a la pandemia, de hecho, tuvieron que rechazar inscripciones. Más de 240 se habían anotado, con un tope de 200. En general, basculan entre los 120 y los 190 participantes, con una treintena de júniors entre ellos.

Es la cifra que hubieran manejado si la carrera se hubiera celebrado el 30 y 31 de mayo, como estaba previsto. Una llamada de la Subdelegación de Gobierno les advirtió que no podría ser. La realización en Vigo del Día de las Fuerzas Armadas, cinco días en realidad del 26 al 31, con la presencia del rey, demandaba todos los recursos de seguridad. “Causa de fuerza mayor”, reconoce Juan José que se resignó.

Una gesta burocrática

El club trabajó con denuedo en encontrar otro acomodo. No había demasiadas opciones. Tráfico sólo permite un evento deportivo (rallies, triatlones, carreras) a la vez en la provincia si requiere sus medios. Se decidió que sería el 20 y 21 de junio. Juan José y sus compañeros reunieron todos los permisos necesarios de las diferentes administraciones. Casi una gesta burocrática, pero sin premio. Los equipos de fuera de Galicia ya no lo tenían agendado. Coincidía con otros reclamos en los mercados estatal y autonómico. Los 50 ciclistas máster de media apuntados por etapa (no todos disputan las tres) no alcanzaban para justificar todo el montaje. “Me da pena por los 40 juveniles que se habían anotado”, confiesa Juan José.

Les consuela la comprensión que han encontrado en los concelleiros de Deportes de Mos, Ponteareas y O Porriño, con los que han consensuado la suspensión. Les han confirmado su apoyo en 2027. “Intentaremos volver a hacerlo e incluso mejorar en algunas cosas; generar ambiente social con un picoteo o lleva el sterrato más arriba”, promete el presidente del C. C. Máster da Louriña.