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La Batalla de Rande reúne a 115 nadadores de 11 países

Salida de una de las ediciones anteriores.

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R. V.

La XIV Batalla de Rande reunirá este sábado a 115 nadadores de once países, seleccionados entre más de 250 solicitudes de inscripción, que recorrerán los 27,7 kilómetros que separan la playa de Rodas, en Cíes, de San Simón, atravesando toda la ría de Vigo en una prueba reconocida internacionalmente por la World Open Water Swimming Association como una de las mejores competiciones de aguas abiertas del mundo. La entrega de premios se realizará en el Hotel Cidade de Vigo.

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