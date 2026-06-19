Basket na Rúa amplía a júniors su rango de categorías

Basket na Rúa (BNR), el proyecto que Pucho Lucio y Luis Campos iniciaron en 2022 sin más pretensión que ofrecer una actividad lúdica a un puñado de chavales, apenas ocho equipos en el inicio, alcanza su sexta edición. Y lo hace ya catalogado como una cita muy especial dentro del baloncesto veraniego. Castrelos volverá a ser el escenario ideal de este torneo, que se celebra los días 27 y 28 de junio.

Varias son las novedades en este 2026. Los organizadores han decidido variar el formato del minibasket, que era de 5x5 mixto. Ahora se jugará en la modalidad 3x3, como el resto de categorías, y dividido entre niños y niñas. Y a las edades superiores de infantiles y cadetes se suman los júniors.

Basket na Rúa, por otra parte, se ha introducido en el Circuito Gallego de Baloncesto 3x3, que arrancó el pasado fin de semana en Sarria, que es una de las localidades que se han unido al proyecto junto a las sedes de O Porriño y Vigo. La temporada 2026 contará inicialmente con doce sedes repartidas por las cuatro provincias gallegas. El calendario que resta lo componen Porriño - 3x3 Porriño (este sábado); Vigo-3x3 Basket na Rúa (27-28 junio); Porto do Son – Rompe 3x3 (4-5 julio); Allariz – Torneo 3x3 Vila de Allariz (11 julio); Boiro – Torneo Santa Baia 3x3 (1-2 agosto); Cangas – Cangas 3x3 (1-2 agosto); Portosín – Basket na Rúa (8-9 agosto); A Coruña (Maristas) – Maristas 3x3 (22-23 agosto) y Culleredo – Culleredo 3x3 (28-29 agosto).