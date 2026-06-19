El Guardés decide su futuro en la asamblea del día 1 de julio

El Club Balonmán Atlético Guardés convoca a sus socios y abonados para decidir su futuro. El próximo 1 de julio, a las 20.00 horas en primera convocatoria y con segunda llamada a las 20.30, la entidad miñota celebrará una asamblea general ordinaria para valorar la delicada situación económica y organizativa que vive y adoptar una resolución definitiva al respecto.

La convocatoria llega apenas días después de una primera reunión informativa abierta a la afición en general, que este lunes dirigió el ya expresidente Jesús López para explicar los motivos de su dimisión y detallar las dificultades económicas y organizativas que están empañando las semanas posteriores a la consecución de un histórico título europeo. Tras la salida de Mecalia como principal patrocinador, el club debe buscar ahora nuevos apoyos para afrontar los gastos de la temporada 2026/2027 y reducir significativamente un importante déficit presupuestario que lleva años arrastrando. La búsqueda de iniciativa privada se une a la irregularidad de la financiación institucional, que López confirmó que aumentaría la próxima campaña; pero dilatando todavía más los plazos de emisión de las ayudas y obligando, de nuevo, al equipo a adelantar el dinero.

La cuestión más urgente

Sin embargo, además de los problemas financieros que la entidad ya está trabajando para paliar, la cuestión más urgente tiene que ver con su organigrama. Un día después del anuncio del cese de patrocinio de la empresa guardesa, Jesús López anunciaba su dimisión inmediata como presidente de la junta gestora, salida a la que el pasado lunes informó que se sumaba la de otro miembro de esta directiva. Así, el principal mensaje trasladado fue la necesidad de constituir una nueva cúpula directiva, amplia y con fuerzas renovadas para sacar adelante el proyecto: al menos, un grupo de unas 15 ó 20 personas que asuma la dirección del club, con la asesoría y el apoyo de sus previos dirigentes, pero ya desde un segundo plano.

López destacó que este es el aspecto fundamental ahora mismo para la supervivencia del proyecto. En el caso de que no aparezca esta nueva directiva antes de la asamblea, el vlub valorará su disolución en términos que todavía se desconocen, por lo que es vital que la afición dé ahora un paso adelante para garantizar la continuidad del Guardés.

Por lo demás, en la reunión se confirmó que el equipo ha realizado su inscripción para la Liga Guerreras Iberdrola con normalidad y que no peligra la actividad de las categorías de base, pero nada de ello está garantizado si no existen voluntarios y voluntarias que quieran recoger el testigo de la última dirección.