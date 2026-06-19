Ansu Fati debuta como cantante con "Sea como sea", su primer single oficial

Ansu Fati ha sorprendido al anunciar su debut musical con "Sea como sea", un single que marca el inicio de una nueva etapa profesional. El jugador, formado en La Masia y actualmente cedido al AS Monaco, ha firmado con la discográfica Music Brokers, convirtiéndose en el primer futbolista surgido del FC Barcelona que desarrolla una carrera musical propia.

El lanzamiento, hoy 19 de junio de 2026 y distribuido globalmente por The Orchard (Sony Music), sitúa a Fati en una tendencia creciente: la de deportistas que exploran el terreno artístico, como Pinto Wahin, Memphis Depay o Neymar.

Un proyecto que nació en silencio

Según ha explicado el propio jugador, su vínculo con la música comenzó durante la recuperación de su lesión de rodilla en 2020. La escritura de canciones se convirtió en una vía de expresión personal que, con el tiempo, tomó forma profesional. Ya en 2025, durante su etapa en el AS Monaco, empezó a trabajar de manera constante en estudios de Niza junto al productor Gambinoalaprod, en sesiones donde también participó Paul Pogba.

El CEO de Music Brokers, Federico Scialabba, subraya que Fati no encaja en la etiqueta de "futbolista que canta", sino en la de un artista que ha desarrollado su faceta musical de forma orgánica y progresiva.

Una declaración de insistencia emocional

Sea como sea es un tema de 2 minutos y 15 segundos que mezcla Afrobeats, reggaeton y Amapiano, reflejando la identidad híbrida del jugador: raíces africanas, formación europea y sensibilidad urbana contemporánea. También contará con una versión alternativa titulada "Sea Como Sea (Amapiano Version)".

La letra, centrada en la insistencia romántica y el deseo de conquistar a alguien "sea como sea", presenta un tono directo y juvenil.

Ansu construye un personaje que no se rinde, que recorre la ciudad, que insiste, que interpreta los "no" como parte del juego de seducción. Aunque sencilla, la narrativa revela un protagonista obsesivo, impulsivo y emocional, rasgos que conectan con la estética de muchos artistas urbanos actuales. El estribillo repetitivo refuerza la idea de perseverancia.

Un fenómeno creciente en el deporte de élite

El caso de Fati no es aislado. La relación entre fútbol y música se ha intensificado en los últimos años:

Pinto Wahin se ha consolidado como productor.

se ha consolidado como productor. Memphis Depay acumula millones de reproducciones en rap.

acumula millones de reproducciones en rap. Sergio Ramos sorprendió con un tema benéfico.

sorprendió con un tema benéfico. Kevin-Prince Boateng y Clint Dempsey también han explorado el rap y el pop.

Con "Sea como sea", Ansu Fati se suma a esta corriente, pero con un proyecto concebido desde el inicio como una carrera artística a largo plazo, no como una incursión puntual.

Una nueva identidad pública

Formado en La Masia y debutante precoz en el FC Barcelona, Fati ha vivido una trayectoria marcada por la explosión inicial, las lesiones y la búsqueda de continuidad.

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Su salto a la música parece funcionar como una reconstrucción personal y profesional, un espacio donde recuperar control creativo y explorar una faceta que llevaba años desarrollándose en privado.