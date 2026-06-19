Alejandro Pérez se impone en la Vigo Sailing Week

El Real Club Náutico de Vigo celebró su segunda edición de la Vigo Sailing Week con el patrocinio de la Xunta y del Xacobeo 2027. Y tras un fin de semana intenso, Alejandro Pérez, regatista de la clase Láser (los ILCA), se impuso el fin de semana tras las dos regatas costeras disputadas, una el sábado y otra el domingo, en un evento multiclase.

Las dos pruebas, con medio centenar de regatistas inscritos, contaron con la participación de representantes de las flotas de Snipe, Vaurien, 420, ILCA y Optimist del club. De hecho, Pablo Cabello, se impuso en tiempo real en ambas regatas (40:50 minutos y 33:30 minutos, respectivamente), aunque en tiempo compensado el triunfo en la primera correspondió al ILCA 4 de Alejandro Pérez. “La prueba me ha servido para preparar los próximos eventos”, subrayó Cabello, a quien ahora esperan la Copa Galicia de Vaurien y el Mundial.

Finalmente los ILCA coparon el podio con Alejandro Pérez (ILCA 4), Manuel Pérez (ILCA 6) y Roque González-Llanos (ILCA 4). En la cuarta plaza, David Alonso y Raúl Barros (Vaurien) y en la quinta, el Optimist de Adrián Mato. El campeón vive un gran año: en abril fue sexto en el Europeo de ILCA 4 en Murcia.

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Por empeño del presidente, el evento no es solo vela de competición: hubo más de doscientos bautismos de mar en los raqueros del Náutico, talleres y limpieza del fondo de la dársena interior del puerto deportivo, de acuerdo con empresas de buceo de Vigo y su entorno.