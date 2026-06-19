Vela
Alejandro Pérez se impone en la Vigo Sailing Week
Redacción
El Real Club Náutico de Vigo celebró su segunda edición de la Vigo Sailing Week con el patrocinio de la Xunta y del Xacobeo 2027. Y tras un fin de semana intenso, Alejandro Pérez, regatista de la clase Láser (los ILCA), se impuso el fin de semana tras las dos regatas costeras disputadas, una el sábado y otra el domingo, en un evento multiclase.
Las dos pruebas, con medio centenar de regatistas inscritos, contaron con la participación de representantes de las flotas de Snipe, Vaurien, 420, ILCA y Optimist del club. De hecho, Pablo Cabello, se impuso en tiempo real en ambas regatas (40:50 minutos y 33:30 minutos, respectivamente), aunque en tiempo compensado el triunfo en la primera correspondió al ILCA 4 de Alejandro Pérez. “La prueba me ha servido para preparar los próximos eventos”, subrayó Cabello, a quien ahora esperan la Copa Galicia de Vaurien y el Mundial.
Finalmente los ILCA coparon el podio con Alejandro Pérez (ILCA 4), Manuel Pérez (ILCA 6) y Roque González-Llanos (ILCA 4). En la cuarta plaza, David Alonso y Raúl Barros (Vaurien) y en la quinta, el Optimist de Adrián Mato. El campeón vive un gran año: en abril fue sexto en el Europeo de ILCA 4 en Murcia.
Por empeño del presidente, el evento no es solo vela de competición: hubo más de doscientos bautismos de mar en los raqueros del Náutico, talleres y limpieza del fondo de la dársena interior del puerto deportivo, de acuerdo con empresas de buceo de Vigo y su entorno.
- Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
- De Doja a A Estrada para abrir boca
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid