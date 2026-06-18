Motonáutica
Arranca el proceso de selección para pilotos de GT-15
La Real Federación Gallega de Motonáutica comienza este viernes su programa de selección de nuevos pilotos juveniles que representarán a Galicia en las próximas citas nacionales del Campeonato de España de GT-15.
Con una primera jornada dedicada a la formación teórica, en la que se hará una introducción a la motonáutica, normas de seguridad, equipamiento y funcionamiento, dará paso a un segundo día, el del sábado, en el que se realizarán las pruebas prácticas, con la conducción de la lancha en la que tendrán que demostrar los candidatos y candidatas, su destreza en maniobras como los virajes, cambios de dirección, delegación y atraque, entre otras, simulando en la parte final un recorrido oficial de competición entre boyas y en el que habrá cronometraje.
Al finalizar la parte teórica los jóvenes pilotos tendrán que hacer un primer examen teórico cuyo porcentaje sobre la nota final será del 20%, siendo el 50% asignado a la velocidad y el 30% restante al control técnico en las maniobras sobre las balizas del circuito.
Entorno a las siete de la tarde del sábado se realizará la entrega de diplomas y el anuncio del ganador o ganadora de la beca y que formará parte del proyecto de pilotos de la Real Federación Gallega de Motonáutica.
Tanto el programa técnico como el deportivo estará dirigido por el campeón del mundo de la especialidad, Keko Pereira. La GT-15 es una embarcación diseñada para pilotos juveniles que se inician en la competición en este modelo de lancha, con menos potencia una eslora que ronda los 4 metros y menor tramo de recorrido en distancia que sus hermanas mayores (las T-850 y GT-60), pero que no dejan de sorprender por su entusiasmo y espectacularidad, una clase promovida directamente desde las Federación y la Xunta de Galicia en la búsqueda de nuevos talentos. Todas las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del Liceo Marítimo de Bouzas.
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