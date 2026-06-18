Arranca el proceso de selección para pilotos de GT-15

La Real Federación Gallega de Motonáutica comienza este viernes su programa de selección de nuevos pilotos juveniles que representarán a Galicia en las próximas citas nacionales del Campeonato de España de GT-15.

Con una primera jornada dedicada a la formación teórica, en la que se hará una introducción a la motonáutica, normas de seguridad, equipamiento y funcionamiento, dará paso a un segundo día, el del sábado, en el que se realizarán las pruebas prácticas, con la conducción de la lancha en la que tendrán que demostrar los candidatos y candidatas, su destreza en maniobras como los virajes, cambios de dirección, delegación y atraque, entre otras, simulando en la parte final un recorrido oficial de competición entre boyas y en el que habrá cronometraje.

Una prueba de motonáutica. / Juan Caballero

Al finalizar la parte teórica los jóvenes pilotos tendrán que hacer un primer examen teórico cuyo porcentaje sobre la nota final será del 20%, siendo el 50% asignado a la velocidad y el 30% restante al control técnico en las maniobras sobre las balizas del circuito.

Entorno a las siete de la tarde del sábado se realizará la entrega de diplomas y el anuncio del ganador o ganadora de la beca y que formará parte del proyecto de pilotos de la Real Federación Gallega de Motonáutica.

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Tanto el programa técnico como el deportivo estará dirigido por el campeón del mundo de la especialidad, Keko Pereira. La GT-15 es una embarcación diseñada para pilotos juveniles que se inician en la competición en este modelo de lancha, con menos potencia una eslora que ronda los 4 metros y menor tramo de recorrido en distancia que sus hermanas mayores (las T-850 y GT-60), pero que no dejan de sorprender por su entusiasmo y espectacularidad, una clase promovida directamente desde las Federación y la Xunta de Galicia en la búsqueda de nuevos talentos. Todas las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del Liceo Marítimo de Bouzas.