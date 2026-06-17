La excepcionalidad de Unai Sánchez: bronce en el Nacional

«Sin duda, la mejor forma de cerrar una temporada larga, exigente y llena de esfuerzo. Detrás de cada ejercicio hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio, constancia y trabajo, que vienen de muy atrás», escriben en el Maniotas. Se refieren a todos sus gimnastas, pero con especial mención al «magnífico broche final de Unai Sánchez». El joven añade al esfuerzo su condición de pionero aún carente de seguidores. El único hombre que compite por el club vigués de gimnasia rítmica, sin que tal singularidad lo ancle. Lo prueban la medalla y el diploma con los que regresa del Campeonato de España.

«No podemos estar más contentas», insiste la presidenta del Maniotas, Paula García, sobre lo sucedido en el Palacio Multiusos de Guadalajara. Unai se clasificó para la final de mazas en la categoría sénior; el único gallego entre los ocho. Raúl Fresneda (Talavera) se proclamó campeón en este aparato con una puntación de 24,900 y Xavier Bautista (Sant Feliu) firmó un ejercicio de 24,050. El vigués completó el podio empatado con Omar García (Conil), ambos con 23,550 puntos, pero superando al andaluz en ejecución.

Fue su momento más brillante dentro de una actuación sólida. En la clasificación general de 32 participantes, que dominó el catalán Bautista (71,500), Unai quedó sexto con 65,850. El mejor gallego por delante de Roi Bouzas (Biqueira de O Grove), 8º; José Vázquez (Pavillón Ourense), 15º; Martín Casal (Viravolta Santiago), 24º.

Un gran resultado tras una década de trayectoria repleta de logros. Unai se inició en la gimnasia rítmica con apenas 6 años. Se convirtió así en el primer hombre en la historia del Maniotas y aunque otros han participado en las escuelas municipales, sigue siendo el único federado en los 40 años que el club cumple en este 2026.

«Provincias como Ourense y A Coruña tienen un montón de niños», explica Paula García. «En Vigo aún cojeamos mucho con este tema. Esperemos que estos éxitos hagan que se acerque algún niño más».