Ponteareas regresa al recorrido del Rallye Rías Baixas

El Rallye Recalvi Rías Baixas, previsto para los días 2, 3 y 4 de julio, contará con 12 tramos y casi 127 kilómetros cronometrados. La Escudería Rías Baixas ha hecho público el recorrido de esta 59ª edición que, en líneas generales, mantiene un esquema similar al de años anteriores, aunque con pequeños cambios. Es la quinta prueba puntuable en el Súpercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

No habrá cambios en cuanto al tramo de pruebas shakedown y tramo de calificación, en el que se determina el orden de salida. Volverá a tener lugar, durante la matinal del viernes, en la carretera que une el pabellón de deportes de Bembrive y el parque forestal de Beade.

El viernes 3 de julio estará centrado en el entorno de Ponte Caldelas. Los participantes recorrerán las especiales Ponte Caldelas-Vilarchán (13,720 km) y Ponte Caldelas-Anceu (8,160 km). Si bien la primera es idéntica a 2025, la de Anceu cambia por completo en la mitad inicial.

La salida de esta primera etapa será desde el parque de asistencias de Samil, a las 16:00 horas, mientras que el final de jornada tendrá lugar en el parque cerrado de Policarpo Sanz, a partir de las 23:24 horas. Durante todo este tiempo los participantes no volverán a Vigo, pues contarán con una asistencia remota en el Parque Empresarial A Reigosa de Ponte Caldelas.

El sábado 4 de julio el recorrido contará con cuatro tramos a doble pasada. Las especiales serán las de Vigo-Nigrán (14,770 km), que cambia en la salida e introduce una variante hacia mitad de tramo; Gondomar-Porriño (11,450 km), idéntico al pasado año, y la novedad de esta edición, Salceda-Ponteareas, con recorrido inédito de 12,810 km.

Cambios en O Castro

La especial urbana de O Castro (2,430 km) volverá a ser otro de los puntos de atención del 59º Rallye Recalvi Rías Baixas. Cambian los giros que efectuarán los participantes a algunas de las rotondas, así como el sentido en el que se abordarán las chicanes habilitadas a lo largo del recorrido de una cronometrada que volverá a poner el broche de oro al Rías. En esta segunda jornada, el primer participante tomará la salida desde Policarpo Sanz a las 9:20 horas, estando prevista la llegada del primero a este mismo punto a partir de las 20:30.

«Sobre una base ya conocida de ediciones anteriores hemos querido introducir algunos cambios que supongan un nuevo reto para todos los participantes», apunta Damián Giráldez, presidente de la Escudería Rías Baixas. «El regreso de Ponteareas al Rallye Rías Baixas es una excelente noticia. Volver a contar con un concello que históricamente ha tenido una gran vinculación con el rallye siempre es positivo».