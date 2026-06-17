Oficial: el Real Madrid convence a Bernardo Silva para el proyecto de Mourinho

Bernardo Silva ya es jugador del Real Madrid. El jugador portugués firma por dos temporadas, con otra opcional en base a objetivos, después de que su nombre haya estado relacionado, tanto con el FC Barcelona, del que llegó a tener una oferta formal, y el Atlético, con el que estuvo a punto de formalizar un contrato hasta que José Mourinho entró en la ecuación.

El Real Madrid emitió un escueto comunicado este miércoles en el que confirmaba oficialmente la noticia: "El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028".

Veteranos, tras mucho tiempo

El ex del Manchester City cumplirá 32 años en agosto, por lo que se convierte en una de las incorporaciones más veteranas de la ‘era Florentino’. A excepción de Joselu en 2023, hay que retrotraerse, precisamente, a la primera época de Mourinho para encontrar un fichaje tan veterano: Ricardo Carvalho, quien aspira a convertirse en su hombre de enlace con el vestuario en la segunda etapa. Una figura similar a la que desempeñó Zidane en 2010.

Bernardo Silva aterriza en el Real Madrid también después de que le haya planteado la mejor oferta económica de las que tenía sobre la mesa. El conjunto blanco era el que más necesidad tenía de un jugador con aplomo, capaz de ejercer en la base de la jugada después de que con el paso de los años haya abandonado sus funciones de extremo.

Fueron nueve temporadas en el Etihad, donde aterrizó en 2017 procedente del Mónaco. Coincidió con Kylian Mbappé, con el que se reencontrará en el vestuario de Valdebebas. Bernardo Silva fue uno de los hombres fuertes de Guardiola y el líder del conjunto que ganó la Champions en 2023 tras arrasar al Real Madrid en las semifinales. Precisamente, con un doblete y una exhibición del nuevo jugador blanco, una situación que se quedó en la retina de Florentino.

Una navaja suiza

El restablecimiento de las relaciones del ‘superagente’ Jorge Mendes con el Real Madrid ha sido decisivo para que Bernardo Silva termine en el Real Madrid. Sobre todo, después de la reunión mantenida en el Hotel Santo Mauro donde se cerró el contrato de Mourinho y las prioridades del técnico para la próxima temporada. Después de Konaté y Dumfries, la de Bernardo Silva es la tercera confirmación de un mercado que se prevé movido en Valdebebas.

En el Real Madrid han visto a Bernardo Silva como una oportunidad de mercado en un equipo que necesita poso en la creación del juego. El portugués ha perdido ritmo en las últimas temporadas, pero sigue teniendo un tacto exquisito del balón, algo de lo que ha carecido el club blanco en las dos últimas temporadas. El internacional portugués ejercerá, en el clásico 4-2-3-1 de Mourinho, con Tchouaméni, sin descartar que en algún momento pueda jugar más adelante.

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Bernardo Silva puede actuar como interior, mediapunta, extremo o hasta de falso delantero. Es un jugador con una gran inteligencia táctica y capaz de asociarse. El vivo ejemplo de la ‘escuela Guardiola’ que ahora se convertirá en medicina para un Real Madrid que ha estado huérfano de cualquier rigor más allá de los chispazos de alguna de sus estrellas. El nuevo fichaje del Real Madrid también tratará de alinear con su ascendencia en un vestuario que debe cambiar radicalmente sus dinámicas este verano