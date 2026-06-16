Martina Vizmanos renueva con el Celta Zorka hasta 2029

El Celta Femxa Zorka sigue dando pasos para formar un equipo de futuro, con contratos más allá del año de vigencia. Marina Gea y Deva Bermejo son dos de las jugadoras que acaban de firmar con contratos con una duración mayor al año. Ayer se unió a la lista una jugadora que el año pasado firmaba por dos temporadas, pero que tras su brillante actuación de la última temporada, el club ha ampliado su vinculación con el club por dos años más, hasta 2029.

Martina fue una de las sorpresas de la temporada que acaba de finalizar con el ascenso del equipo a Liga Femenina Endesa. La pivot cumplirá en noviembre diecinueve años y ha sido, posiblemente, la jugadora que más ha crecido. Consiguió disputar, con dieciocho años, una media de diecisiete minutos por partido, con siete puntos y cinco rebotes. Además, destaca por su buen hacer desde la línea de tiros libres.

La entidad que preside Carlos Álvarez confía ciegamente en el trabajo y progresión de la jugadora barcelonesa , lo que ha llevado a ampliar su contrato, conscientes de que todavía puede dar más de sí en la máxima categoría nacional del baloncesto femenino.

Novedades en la liga

La próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional arrancará con novedades. La Liga contará a su vez con interesantes novedades tanto a nivel deportivo como organizativo tras la implantación entre otros del sistema “Instant Replay” para situaciones concretas del juego.

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Otro de los cambios es la sustitución de la clasificación por puntos por el modelo victorias/derrotas. Unos cambios con los que se pretende fortalecer la imagen y marca de la competición. El sorteo del calendario será en los primeros días del mes de julio, para iniciar la competición el tres de octubre.