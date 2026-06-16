El Guardés se da otras dos semanas para decidir su futuro

El futuro del Atlético Guardés sigue pendiendo de un fino hilo. La asamblea celebrada el lunes por la noche y a la que acudieron un centenar de socios ayudó para conocer la dura situación financiera de la entidad pero dejó en el aire cualquier solución a la espera de que aparezca una directiva que tome el relevo tras la dimisión de Jesús López, presidente durante los últimos años, que se ofrece a seguir ayudando a la entidad pero sin cargar con la responsabilidad de estar en primera fila de combate. El club se ha dado dos semanas de plazo, hasta el próximo 1 de julio, para dar con una solución. Ese día se celebrará una nueva asamblea de socios, ya definitiva, en la que se tomará una decisión sobre si la aventura del Guardés sigue adelante, muere del todo o se reformula de alguna manera.

Durante la reunión, celebrada en un clima constructivo, se puso al corriente de los socios el trance por el que pasa el club en estos momentos. El Guardés arrastra una deuda con los proveedores de 100.000 euros y tiene pendiente aún, como sucede con todos los clubes, las subvenciones de las administraciones que se suelen pagar a temporada vencida. El problema es que las facturas y el pasivo aprietan mientras tanto. La salida de Mecalia, patrocinador tradicional del club, agrava la situación de un club que necesita más de medio millón de euros para estar en condiciones de salir a competir en la élite una temporada más. Y eso sin contar con la participación europea, a la que tiene derecho, que puede incrementar ese coste de forma considerable en función de las rondas que sea capaz de avanzar. De hecho, una de esas decisiones urgentes que el Guardés debe tomar es la de comunicar si va a jugar la EHF European Cup (que acaba de conquistar) un año más.

El debate en el club y en A Guarda se mantiene vivo sobre el camino que el Guardés debe emprender. No solo está en juego el equipo en la máxima categoría sino que también hay que pensar en la prolífica cantera en la que hay más de un centenar de niños y niñas jugando en estos momentos. Ellos también se juegan mucho en esta historia. Los contactos se mantienen con las administraciones (alguna como el Concello ha prometido incrementar su aportación) pero es primordial la aparición de un grupo de personas que asuma el gobierno de la entidad con el objetivo de liderar este complicado proceso para mantener el equipo vivo. Las dos próximas semanas, hasta la asamblea del 1 de julio, prometen ser frenéticas y angustiosas al tiempo.

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Mientras tanto, el club sigue dando pasos pensando en la plantilla de la próxima temporada aunque las últimas noticias tienen que ver con la salida de alguna de sus jugadoras. Es el caso de Lorena Téllez, una de las jugadoras más destacadas de la plantilla, que se une a Jazmín Mendoza, Amandine Balzinc, María Sancha y Ariana Portillo y no continuará en el club la próxima temporada. Por ahora la entidad tiene garantizadas las renovaciones de Cristina Cifuentes, Cecilia Cacheda, María Palomo y Ania Ramos.