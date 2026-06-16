La Batalla de Rande escribe otra de sus historias de retos

La XIV Travesía a Nado Batalla de Rande ya está en marcha. El Centro de Visitantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia acogió este martes la presentación oficial de una edición que volverá a convertir la ría de Vigo en escenario de una de las pruebas de natación en aguas abiertas más prestigiosas del panorama internacional.

El próximo sábado 20 de junio serán 115 nadadores, seleccionados entre más de 250 solicitudes de inscripción, quienes afrontarán el reto de completar los 27,7 kilómetros que separan la playa de Rodas, en las Islas Cíes, de la isla de San Simón. Una edición que mantiene la vocación internacional de la prueba con participantes de once países, un récord histórico de 20 mujeres inscritas y el mayor número de nadadores sin neopreno de su historia.

Durante la presentación, el director técnico de la prueba, Aitor de Luis, puso en valor el extraordinario nivel deportivo de esta edición, destacando la presencia de dos referentes internacionales de las aguas abiertas. "Estoy muy feliz por el altísimo nivel de algunos de los nadadores de esta edición. Para nosotros es un orgullo contar con María Vilas, seguramente la mejor nadadora gallega de aguas abiertas de la historia y una de las mejores de España. Que una olímpica quiera nadar la Batalla de Rande es increíble. También tendremos a Hugo Ribeiro, un nadador del equipo nacional portugués con un currículo impresionante."

Pero la gran novedad de la Batalla de Rande 2026 trasciende el ámbito deportivo. Bajo el lema "Otra forma de mirar. Otra forma de nadar", la organización ha incorporado la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales del evento, una filosofía que ya comenzó a materializarse con la acción "Nadando por la limpieza de los ecosistemas naturales", celebrada días atrás en la playa de Rodas en colaboración con Base KDM Illas Atlánticas-CieseXperience dentro del proyecto europeo SUSCANOE.

Aitor de Luis quiso subrayar que ese compromiso ambiental forma ya parte del ADN de la prueba. "Hacemos muchísimo hincapié en que tanto en Cíes como en San Simón toda la basura que generamos debe desaparecer. Tenemos que dejar las islas mucho más limpias de lo que nos las encontramos." Y añadió una reflexión sobre el enorme patrimonio natural que acoge la travesía. "Muchas veces no valoramos el lujo que tenemos aquí."

Precisamente esa visión fue especialmente destacada por el Técnico Superior de Conservación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, Vicente Piorno, quien agradeció que la organización sitúe la conservación del espacio natural en el centro del proyecto. "Gustaríame subliñar e que quedase ben claro que entendo que hai un compromiso desde a organización con esta con esta visión do que é o Parque Nacional á hora de de levar a cabo esa actividade".

Piorno Recordó que el Parque Nacional es, ante todo, una figura para la conservación de la naturaleza y celebra que la organización comparta esta visión al planificar la actividad con punto de salida en el Parque Nacional. "E tamén quero agradecer ese enfoque, no que neste ano se profundiza máis, de compromiso coa conservación, con esa con esa parte de limpeza de basuras e de lixos, que penso que é moi importante. Eu entendo que cando se organiza un evento deste tipo, pénsase moito na parte deportiva, pénsase na parte promocional... Pero penso que non se pode perder de vista que o punto de saída é un Parque Nacional. E un Parque Nacional é, sobre todo, unha figura de conservación da natureza" . "

También intervino el presidente de la Federación Galega de Natación, Andrés Carrera, quien felicitó al Club Natación Batalla de Rande por seguir impulsando una prueba única. "É unha satisfacción ver que cada ano crece o número de nadadores galegos, e ano a ano pois sempre se ven caras coñecidas dos clubs galegos. Este ano son dez nadadores galegos, é unha boa cifra.

Por su parte, Daniel Benavides, jefe provincial de la Secretaría Xeral de deportes de la Xunta de Galicia destacó el enorme trabajo organizativo que existe detrás de una prueba de esta complejidad. "Tenemos que poner en valor lo que estáis haciendo vosotros. Esto no es simplemente un evento deportivo; es una competición oficial avalada por la Federación de Natación y detrás existe un enorme trabajo que muchas veces no se ve." Benavides también quiso agradecer la perseverancia de la organización durante todos estos años. "Muchas veces tengo que pediros disculpas... pero sobre todo quiero daros las gracias por esa constancia de estar siempre ahí, recordándonos cada año que la Batalla de Rande cuenta con nosotros."

La Batalla de Rande llega a esta edición después del reconocimiento otorgado por la World Open Water Swimming Association (WOWSA), que la ha situado entre las mejores pruebas de aguas abiertas del mundo, consolidando definitivamente su prestigio internacional y convirtiendo la ría de Vigo y las Islas Cíes en un escaparate mundial para el deporte y el turismo sostenible.

Más de 250 personas, entre voluntarios, kayakistas, embarcaciones, servicios médicos, jueces y colaboradores, participarán en el operativo que hará posible una nueva edición de una prueba que vuelve a demostrar que la verdadera batalla no consiste únicamente en cruzar la ría de Vigo. Consiste también en proteger el extraordinario entorno natural que la hace posible.

Reconocimientos de leyenda

También estuvieron presentes en el acto el responsable de logística de la Batalla Fernando Goikoetxea, la presidenta del Club Batalla de Rande Amaia de Luis y representantes de entidades colaboradoras que recibieron un reconocimiento De Leyenda. Aunque la lista de reconocimientos es más amplia en este acto recibieron su placa Pablo del Río de la Asociación Alento, de Daño Cerebral Ángel Taboas de la Sociedad de Seguros Marítimos de Vigo, Marta Hinarejos de CieseXperience y la Federación Galega de Natación.

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Un reconocimiento especial a todas las empresas y entidades colaboradoras que, a lo largo de estos años, han contribuido de manera decisiva al crecimiento y consolidación de la Batalla de Rande, haciendo posible que este evento se haya convertido en uno de los eventos turístico-deportivos más relevantes de Galicia y el de mayor proyección internacional.