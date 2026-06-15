Vigo 2015, Cios Vigo y Kompite Amor de Dios apuntan alto

Definido el segundo y último ciclo de la Vigo Cup de fútbol sala, el torneo del 40x20 que patrocina el Concello de Vigo a través de la Fundación VIDE. Y tres clubes, por número de escuadras con buenos resultados, se llevan la vitola de candidatos a todo: Vigo 2015, Cios Vigo y Kompite Amor de Dios -sus equipos infantil y cadete han ascendido a Preferente para la campaña 26/27-, con permiso del Composala santiagués, CD A Paz y Bulebule.

Alevín

Kompite Amor de Dios y Bulebule, respectivos campeones de los grupos A y B, volverán a evitarse en las liguillas decisivas. En el grupo 1, el cuadro colegial tendrá como rivales el sábado al Composala -entra directo sin haber pasado por la liguilla previa-, Vigo 2015 Berbés y Salesianos; en el grupo 2, el Bulebule se batirá con Cios Vigo (clasificado directamente), Colegio Los Sauces y el vencedor de una eliminatoria previa entre Lope de Vega y Vigo 2015 Grada de Río (viernes 19, 17:30, As Travesas).

Solo el primero de cada liguilla accederá a la finalísima dominical en el Pabellón Central de As Travesas (11:30).

Infantil

El Vigo 2015 CEF cerró su participación en el grupo A como líder al vencer en Balaídos de forma clara al Salesianos (8-3). En el B, el Cios Vigo no fue capaz de sorprender a Vigo 2015 Grada de Río (0-5) y tampoco al Kompite Amor de Dios (1-5), pero ese gol de diferencia resolvió el empate entre ambos conjuntos en el golaveraje general: Vigo 2015 primero (11 goles a favor, 5 en contra) y Kompite, segundo (10-5), ya que su duelo directo acabó en tablas (4-4).

La categoría infantil calca el formato de competición de la alevín. En la segunda fase, de viernes a domingo próximos, los equipos vuelven a dividirse en dos grupos a los que se suman el CD A Paz A, exento del primer ciclo de partidos que ya se ha disputado.

En el grupo 1 se acomodan Kompite Amor de Dios (segundo del grupo B), Vigo 2015 CEF (campeón del A) y el Treboada, tercero del B. En el grupo 2, Vigo 2015 Grada de Río, vencedor del apretado grupo B, CD A Paz B y Salesianos, segundo y tercero del A, y el Cios Vigo, cuarto del B.

La Polideportiva 2 de Balaídos será la sede de los doce partidos entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. El campeón de cada grupo irá a la final del domingo (10:30 horas) que está prevista también para la intensa sesión que se espera en el central de As Travesas.

Cadete

Cade El Cios Vigo se hizo con el triunfo por la mínima (1-0) ante el Kompite Amor de Dios, siendo así primero de grupo. Era el último partido de toda esta primera fase, por lo que se despejaban de forma definitiva los cruces por el título.

Así, por la parte superior del cuadro el Kompite Amor de Dios jugará el viernes (18:30, As Travesas) la eliminatoria clasificatoria. El vencedor se cruzará en su semifinal con el Cios Vigo A el sábado 20 (19:30, Pista Vermella); la otra semifinal, también el sábado en el mismo escenario (20:30) entre Cios Vigo B y el Vigo 2015, campeón del grupo B previo.

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La gran final será la segunda de las tres que se celebrarán en el Pabellón Central de As Travesas el domingo. La organización la ha programado para las 9:30 horas. Será la que abra la serie de finalísimas que decidirán los mejores en las tres categorías competitivas de esta novena edición del trofeo vigués.