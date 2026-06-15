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MUNDIAL 2026

La triste e inaudita estadística de Oyarzabal en el España-Cabo Verde en el Mundial 2026

El atacante de la Real Sociedad participó poquísimo en una primera mitad muy gris de 'La Roja'

España se enfrentará a Arabia Saudí en su próximo partido del Mundial 2026

España se enfrentará a Arabia Saudí en su próximo partido del Mundial 2026 / EFE

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Sergi Capdevila

No pasarán, precisamente, a la historia los primeros 45 minutos del España-Cabo Verde. Sobre todo en clave española. Puesta en escena muy muy discreta del combinado dirigido por Luis de la Fuente en Atlanta. Ante una de las selecciones más flojas de toda la Copa del Mundo (67 en el ranking FIFA), España se mostró impotente a lo largo de la primera mitad.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

Los caboverdianos se encerraron atrás, bloque bajo, ordenado. Sin dejar casi fisuras a una 'Roja' con muchos problemas para generar y para encontrar espacios. Espesa espesa la selección española, que salió con Ferran Torres por la derecha, Mikel Oyarzabal de punta de lanza y Gavi, la gran sorpresa, en la banda izquierda. Por detrás, lo esperado con Rodri, Fabián y Pedri.

Espesa y previsible

Sin extremos puros, a España le costó encontrar amplitud. De hecho, Cucurella, flamante fichaje del Real Madrid, fue el más profundo entrando desde atrás en el carril zurdo. Dentro de este alud de inputs negativos, uno de ellos lo protagonizó Mikel Oyarzabal. Acostumbra a ser infalible el de Eibar arriba. Tiene unos registros brutales con la selección española, es prácticamente infalible. Pero en este debut mundialista se ha visto arrastrado por la versión tan gris de la 'Roja'.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

Según ha informado 'OptaJoe', Mikel Oyarzabal es el primer jugador desde 1966 en jugar los primeros 30 minutos de un Mundial sin tocar un solo balón. Cero pases, cero contactos y, lógicamente, cero tiros a puerta. Una estadística demoledora y que deja entrever el partido tan flojo de España en Atlanta, sobre todo en la primera mitad.

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Futurible

Oyarzabal es uno de los nombres que vienen sonando como opción para la delantera azulgrana. Lógicamente, por un día malo no cambia absolutamente. De hecho, es más una 'anécdota' que lo que hace es reflejar el mal partido general.

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