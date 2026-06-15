Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo EE. UU e IránCeltaSentencia bancoNaval ChinaAbandono fincasIncendios en GaliciaForo Educación 2026
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

De la Fuente y los jugadores de España llaman a la prudencia: "No vamos a volvernos locos"

Decepción en los jugadores de la selección española

Decepción en los jugadores de la selección española / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Luis de la Fuente y sus futbolistas relativizaron la decepción que supuso el empate de España frente a Cabo Verde en el debut en el Mundial. Las falta de "finura" en la definición fue el principal argumento para justificar un arranque que no entraba en casi ningún pronóstico inicial.

"Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el camino. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos", analizó el seleccionador.

Para De la Fuente, este comienzo decepcionante "se soluciona insistiendo en la misma idea, seguir mejorando con más finura". "Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura", prosiguió.

Hablan los capitanes

"Creo que no ha sido un mal partido, pero no hemos estado finos en ese último tercio. Hemos estado prácticamente todo el partido metidos en su área, muy cerca, y creo que nos ha faltado esa finura, ese último pase, ese último tiro, que quizás otros días hemos estado más acertados. No vamos a volvernos locos, ahora a descansar y a mirar el siguiente", explicaba por su parte Mikel Oyarzabal, al que le costó mucho entrar en juego.

Noticias relacionadas y más

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal / EFE

Para el capitán, Rodrigo Hernández, el partido deja "poco que reprochar" para España. "Sabíamos que era un partido de paciencia. Hemos generado, pero no hemos podido meter, que es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo es que apenas nos han creado nada. Hay que intentar mejorar de cara a gol, porque creo que hemos tenido fluidez. Es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que se repliega tanto no vas a tener tantas, y saber que tienes que meterlas, así de fácil", profundizó el mediocentro del City.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
  2. Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
  3. Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
  4. El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
  5. El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
  6. Muere un motorista en un accidente en Barro
  7. La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
  8. Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho

La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional

La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional

Irene Diz y Paula Suárez llevan al Fontecarmoa a dos citas mundiales

Irene Diz y Paula Suárez llevan al Fontecarmoa a dos citas mundiales

Resultados de la Primitiva del lunes 15 de junio de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 15 de junio de 2026

Cangas figura entre los 15 municipios de Galicia con mayor incremento interanual del alquiler en mayo

Cangas figura entre los 15 municipios de Galicia con mayor incremento interanual del alquiler en mayo

Una nueva sombra para Os Remedios: la propuesta de unos alumnos de Ourense para plantar cara al calor en la ciudad

Una nueva sombra para Os Remedios: la propuesta de unos alumnos de Ourense para plantar cara al calor en la ciudad

Sorteo Bonoloto del lunes 15 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 15 de junio de 2026

La Asociación Cunchas e Flores de Bueu participa en el evento internacional «Corpus de San Paio» en A Estrada

La Asociación Cunchas e Flores de Bueu participa en el evento internacional «Corpus de San Paio» en A Estrada

Rodrigo Germade: «Esta medalla de plata es un golpe de autoridad y moral»

Rodrigo Germade: «Esta medalla de plata es un golpe de autoridad y moral»
Tracking Pixel Contents