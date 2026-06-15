Huracán sigue llorando por Bonavena

“Somos del barrio, del barrio de la Quema, somos del barrio de Ringo Bonavena”. Cada día de partido la grada de Huracán canta en honor de uno de sus mayores ídolos, de un icono al que el tiempo no borra de su corazón ni de su recuerdo. La hinchada no aclama, como puede ser costumbre, a un futbolista sino a un boxeador, a uno de los suyos, al niño que creció en sus mismas calles, que gritó y cantó en las tribunas de Parque Patricios y que cuando se convirtió en una celebridad les llenó el corazón de orgullo e incluso les entregó parte de lo suyo en días complicados. Ahora que acaban de cumplirse cincuenta años de su trágica muerte en Nevada a manos de un pistolero a sueldo de un mafioso, el recuerdo y el cariño hacia Bonavena permanecen frescos en el imaginario popular argentino y sobre todo de la gente de Huracán.

Oscar Bonavena siempre fue un niño. Daba igual su edad o su tamaño. Todo era desmesura en él. Llegó a Huracán después de que siendo poco menos que un adolescente le echasen de San Lorenzo, el club en el que había comenzado a entrenar. Una calorosa tarde de enero en Buenos Aires no se le ocurrió otra cosa que subir a uno de los trampolines y orinar en dirección a la piscina ante la miradas indignadas del resto de socios del club. Un acto de indisciplina para el que no hubo perdón. Él y sus amigos se fueron entonces a Parque Patricios, la sede de Huracán, club próximo a su casa y del que además era aficionado. Entrenaba en el gimnasio, vendía refrescos los días de partido en las gradas del estadio, se divertía en los actos sociales organizados por el club... su vida giraba alrededor de Huracán. Por eso sus progresos como boxeador eran celebrados por los hinchas como propios. Era fácil querer a aquel muchacho cada día más grande que aseguraba que un día sería campeón del mundo de los pesos pesados. Sus sueños se convirtieron en los mismos de los aficionados “quemeros” (el apodo que los aficionados de Huracán recibían porque el estadio se levantó cerca del depósito donde se quemaba la basura de Buenos Aires).

De Oscar a Ringo

En los años sesenta, con poco más de veinte años y mínimos ahorros se fue a Nueva York porque sabía que solo allí podía convertirse en una estrella del boxeo. Se instaló en un cuartucho de Queen’s y pasó apuros para salir adelante. Un día alguien le confundió por su aspecto con el batería de los “Beattles” y le hizo gracia. “Díganme Ringo” le pidió a sus amigos y desde ese momento dejó de ser Oscar Bonavena. Progresó porque tenía una voluntad de hierro aunque era evidente que su talento era limitado. A los americanos les hacía gracia por su pedantería, su descaro, por su lengua mordaz; para los argentinos, los que seguían en casa y los que se marcharon para ganarse la vida, no tardó en convertirse en un símbolo. Alternaba peleas en Estados Unidos con otras en su país, muchas de ellas puramente lucrativas, que se convertían en todo un acontecimiento. Cuando ganó a Peralta el título de campeón nacional en el Luna Park, uno de los escenarios de su vida que era propiedad de “Tito” Lectoure uno de sus promotores, salió a recorrer las calles como si acabase de conquistar el mundo y saludó a sus vecinos en medio de un fervor popular que pocas veces se había visto.

Bonavena fue escalando en el ranking mundial y llegó a subirse dos veces al ring contra el gran Joe Frazier al que puso en dificultades antes de perder. Pero el gran objetivo de su existencia era pelear contra Muhammad Ali. No había otra meta en su vida. Orientó su carrera con esa idea y finalmente en 1970 consiguió su objetivo. Las semanas previas al combate en el Madison Square Garden fueron un espectáculo. El argentino decidió ser aún más bravucón que su rival. Ali venía de la suspensión por haberse negado al alistamiento para la Guerra de Vietnam, algo que Bonavena aprovechó en la rueda de prensa previa: “Chicken…sos un chicken que no quisiste ir a la guerra”. No contento con eso también le enredó con su conversión al islam: “¿Alí?....¿por qué te llamás Alí si sos Cassius Clay?”. La pelea fue un acontecimiento que paralizó por completo Argentina. El índice de audiencia fue tan alto que solo se superó en 1990 con la semifinal del Mundial de 1990 entre Argentina e Italia en Napoles. Ni Maradona en 1986 fue capaz de superar al Bonavena-Ali. Ganó Muhammad pero el argentino estuvo a la altura, llegó a comprometer al gigante, pero en el duodécimo y último asalto se fue a la lona tres veces y ahí se terminó todo. “¿Estuve guapo verdad?” preguntaba en su esquina, encantado con el espectáculo.

El combate con Ali

Volver a pelear con quien consideraba el más grande se convirtió en una obsesión para él y por ahí vinieron los problemas de verdad. Con ese motivo firmó en 1975 un contrato con Joe Montano que se comprometió a conseguirle buenos combates y la deseada revancha con Ali. Montano revendió el contrato al siciliano Joe Conforte, miembro del clan Bonano y dueño de uno de los burdeles más grandes del estado de Nevada. Ringo Bonavena se instaló allí, vivía en una caravana con un amigo y trataba de salir adelante aunque las promesas nunca acababan de cumplirse. Las peleas en las que participaba eran degradantes y su estado de forma fue cayendo en picado. Para conseguir la ciudadanía americana concertaron un matrimonio con una chica que trabajaba en el club y que además era pareja de William Brymer, uno de los matones de Conforte. Aquello solo sirvió de caldo de cultivo para una situación cada vez más insostenible. Bonavena se quejaba de un modo más hostil y un día le incendiaron la caravana con lo que perdió lo poco que tenía de valor incluida toda su documentación. Preso de la ira se fue al rancho de Conforte y Brymer salió a su encuentro. Discutieron y Ringo fue tiroteado allí mismo. Uno de los disparos le alcanzó en el corazón y falleció casi al instante. Brymer fue condenado a solo dos años por homicidio involuntario y la pena se redujo a uno por buen comportamiento.

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La muerte de Bonavena sumió a Argentina en un terrible dolor. Una multitud se acercó al Luna Park al velatorio donde se calcula que más de 150.000 personas acudieron a despedirse del boxeador del pueblo. La dictadura militar, que unos meses antes había llenado de cerrojos las puertas de las casas argentinas, se vio algo desbordada por aquella presencia interminable de vecinos haciendo cola para decir adiós a quien tanta alegría les produjo. En ningún lugar el duelo fue como en Parque Patricios, la casa de Huracán. Allí no han dejado de cantarle, de poner estatuas en su honor (hay dos en el estadio, una peleando y otra que recrea un gesto descarado durante la inolvidable rueda de prensa con Muhammad Ali) y de recordar que ellos son del barrio de la Quema, que son del barrio de Ringo Bonavena.