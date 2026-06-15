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Galicia corona a sus nuevos campeones A Dos

Rui Ramada y Miguel Torrao ganaron en ORC y Martín y Miguel Montes, en J80

Rui Ramada y Miguel Torrao reciben el trofeo de campeones gallegos. | FDV

Rui Ramada y Miguel Torrao reciben el trofeo de campeones gallegos. | FDV

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Redacción

Vigo

Galicia ya tienen nuevos campeones gallegos de vela A Dos. Rui Ramada y Miguel Torrao en la clase ORC, y Martín y Miguel Montes en J80, se proclamaron vencedores absolutos del Campeonato Gallego de A Dos, organizado por el Monte Real Club de Yates. Marta Ramada y Eduardo Medeiros y Carlota Hernández y Esteban Martínez de la Colina se hicieron con los trofeos del gallego en la categoría mixta.

La competición reunió a un total de 36 embarcaciones, 19 cruceros ORC y 17 monotipos J80, que completaron un recorrido de 26,32 millas náuticas con salida en Baiona, paso por el faro Camouco, en el entorno de Ons, y llegada al sur de las islas Cíes.

En la categoría ORC, Rui Ramada y Miguel Torrao, a bordo del Yess Too del Monte Real Club de Yates, se hicieron con la victoria absoluta del Memorial Rafael Olmedo y con el título de campeones gallegos tras una gran actuación durante toda la jornada. La plata del memorial fue para el Orion, de Javier Pérez y Esteban Gañete, también del club baionés; y el bronce para el Argalleiro, de Lucas Otero y Pedro Martínez, del Real Club de Mar de Aguete.

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En ORC Mixto, Marta Ramada y Eduardo Medeiros, se proclamaron además campeones gallegos de la categoría.

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