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Mundial 2026

España-Cabo Verde, en directo: descanso en Atlanta (0-0)

Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

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Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

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Olaya González

Madrid

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

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