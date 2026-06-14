El Vila de Cangas gobierna en aguas de Meira

El Club Vila de Cangas se convirtió en el rey del LXXIX Campeonato de España de Traineras, acompañado en lo más alto del podio por Esteirana y Virxe da Guía, enarbolando también las banderas de campeón en el rito tradicional de los vencedores. Tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce es un balance magnífico de los equipos gallegos en este Nacional, en que las quince medallas se las han repartido trece clubes, lo que da una idea muy explícita de la alta lucha deportiva que ha habido entre los 32 equipos que han estado en aguas de Meira-Moaña. Las otras dos victorias fueron incontestables de Orio en absoluto masculino confirmando su admirada campaña de este año y Donostia, en absoluto femenino.

Ciaboga de uno de los participantes. | GONZALO NÚÑEZ

La armada gallega tuvo como gran protagonista al Club Vila de Cangas, liderando el Trofeo Iberdrola compartido con Donostia y el Trofeo Loterías del Estado a la más destacada actuación. Fue la más extraordinaria presencia de los equipos gallegos. Luego y no menos importantes, las conquistas de las banderas de Esteirana en veterano mixto, superando con solvencia a Zumaia, y el equipo de Virxe da Guía, gran campeón en veterano masculino con un equipo repleto de históricos remeros en banco fijo y móvil, que superaron por un suspiro de 52 centésimas a Samertolaméu-Oversea.

Magníficas las medallas de plata de Cabo de Cruz en veterano femenino; bronce de Salgado-Perillo en veterano femenino, que supo meter su proa con trece centésimas por delante de Tirán-Pereira. Y muy meritoria y admirable la medalla de bronce del equipo de Muros en Veterano mixto, por detrás de Esteirana y Zumaia.

Clasificaciones

Veterano Femenino: 1.- Vila de Cangas, 11.54:64; 2.- Cabo Cruz, 12.10:95; 3.- Samertolaméu, 12.11:71; 4.- Mera, 12.30:73. Veterano Mixto: 1.- Esteirana, 10.55:44; 2.- Zumaia, 11.08:51; 3.- Muros, 11.20:52; 4.- Chapela, 12.14:32. Veterano masculino: 1.- Virxe da Guía, 9.54:09; 2.- Samertolaméu, 9.54:61; 3.- Vila Cangas, 10.06:51; 4.- Chapela, 10.13:31. Absoluto femenino: 1.- Donostia, 10.51:38; 2.- Astillero, 11.01:02; 3.- Perillo, 11.21:84; 4.- Tirán, 11.22:11. Absoluto masculino: 1.- Orio, 19.53:75; 2.- Kaiarriba, 20.06:51; 3.- Ziérbena, 20.12:07; 4.- Cabo, 20.50:59.

Trofeo Iberdrola: Vila de Cangas. Trofeo Loterías del Estado: 1.- Vila de Cangas, Oro y bronce; 2.- Esteirana, 1 de oro: 3.- Orio, oro; 4.- Virxe da Guía oro; 5.- Donostia;oro 6.- Samertolaméu plata y bronce; 7.- Cabo de Cruz, plata; 8.- Kaiarriba plata; 9.- Astillero plata; 10: Zumaia, plata; 11.- Salgado-Perillo, bronce; 12.- Muros, bronce; 13.- Ziérbena bronce. Hasta 23 participantes.

Finales B: Veterano femenino: 1.- Puebla,12.29:43.- 2.- Illumbe, 12.45:96. Veterano masculino: 1.- Badok, 10.12:18; 2.- Cabo, 10.17:56; 3.- Rianxo, 10.20:42. Absoluto femenino: 1.- Chapela, 11.23:96; 2.- Amegrove, 11.30:09; 3.- Cabo, 11.37:03. Absoluto masculino: 1.- Ares, 20.43:16; 2.- Samertolaméu, 20.56:55; 3.- Chapela, 21,12;09; 4.- Mecos, 21.16;44.