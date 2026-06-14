Susana Rodríguez conquista su séptimo Europeo

El palmarés de Susana Rodríguez Gacio resulta inabordable. La viguesa conquistó un nuevo entorchado europeo de paratriatlón tras demostrar su superioridad ante sus grandes rivales del continente que acabaron cediendo ante el empuje de Susana que no acusó la inactividad que acumulaba tras ser sometida hace pocos meses a una intervención en la rodilla que le impidió estar en algunas pruebas de esta temporada y aplazar la reaparición hasta este Europeo de Tarragona.

De hecho, su presencia en este campeonato estuvo en el aire hasta poco antes de la competición porque primero quería estar segura de su buena evolución. Una vez en competición la viguesa volvió a demostrar su capacidad. Susana Rodríguez se impuso con un tiempo de 1:06:05 y llegó con casi dos minutos de ventaja sobre la segunda clasificada, la italiana Francesca Tarantello (1:07:54) mientras el podio lo completó la alemana Anja Renner que firmó un crono de 1:08:23.

Este es el séptimo Europeo, quinto consecutivo, en el palmarés de Susana Rodríguez que también consiguió los títulos en 2014, 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025. De un tiempo a esta parte se ha convertido en una triatleta inalcanzable para sus rivales como lo acredita también que haya conquistado siete títulos mundales, además de los oros olímpicos en Tokyo y París. En su último ciclo olímpico porque la viguesa ya avisó de que después de Los Angeles en 2028 no volverá a competir en unos Juegos, Susana Rodríguez ha vuelto a poner en evidencia sus condiciones.

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A la conclusión de la prueba en Tarragona, la viguesa valoró sobre todo la respuesta realizada dadas las circunstancias en las que llegaba a la competición: “La recuperación ha sido muy buena, quizás en el límite de lo posible y no puedes ir por delante de la biología. Estos días hemos estado juntas (con Sara Pérez) en Pontevedra entrenando, que eso siempre nos ayuda un poco a arrancar, sobre todo en esta primera carrera después de la lesión ya que en marzo no pudimos estar en Australia y era la primera vez que nos juntábamos después de bastante tiempo”.