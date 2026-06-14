MUNDIAL 2026
El 'soccer' se rebela en su Mundial: Pochettino, Pulisic y Balogun sí honran a Estados Unidos
El combinado estadounidense arrolló a Paraguay en el debut de 'su' Mundial y eclipsó cualquier aspecto extradeportivo con una exhibición de fútbol ofensivo con el que se permite el lujo de soñar en grande
Marc Marín
Dos días de competición y ya tenemos a la que puede convertirse en la gran revelación del Mundial. Esta generación de Estados Unidos está llamada a hacer historia. Los de Mauricio Pochettino demostraron todo el potencial que se les presuponía en una auténtica exhibición de fútbol ofensivo para arrollar sin miramientos a una decepcionante Paraguay, en el estreno de la anfitriona de la Copa del Mundo 2026.
Media parte bastó para dejar sentenciado el choque en Los Ángeles, donde Katy Perry animó una fiesta descafeinada en la que solo los futbolistas y el entrenador estuvieron a la altura de un país como Estados Unidos.
Con las gradas semivacías y tras un sinfín de polémicas sobre decisiones políticas controvertidas y sobre la pésima organización de la cita, la USMNT sí cumplió con las expectativas, liderada por el desparpajo de un 'veterano' Pulisic y la eficacia de un estelar Balogun.
Incombustible Pulisic
Ellos dos solitos se 'merendaron' a un combinado paraguayo que ni siquiera se presentó al SoFi Stadium. El extremo del Milan, ya todo un veterano de la selección pese a sus 27 años, desbordó cada vez que recibió el balón. De sus botas nació el primero, buscándose el hueco ante dos rivales y cediéndole el balón a McKennie, que quiso regalarle el gol a Balogun pero que se topó con un desafortunado Damián Bobadilla. El jugador de Paraguay se la metió en propia portería.
Y si Pulisic quería brillar en la explosión definitiva del 'soccer', Balogun no iba a quedarse atrás. Salido de la cantera del Arsenal y autor de 19 tantos esta temporada en las filas del Mónaco, el delantero americano se colocó como Pichichi provisional del Mundial con dos dianas que pudieron ser tres.
Pichichi Balogun
El VAR le había anulado el primero, pero Balogun no iba a fallar a su cita con el gol. A la media hora, el '20' recibió solo al punto de penalti y no perdonó ante Orlando Gill, como tampoco lo hizo al borde del descanso para colocar su doblete particular y dejar casi sentenciado el duelo en tan solo 45 minutos. Buscó el balón largo Balogun, se deshizo de Alderete, dejó sentado a Gustavo Gómez y la mandó a la escuadra de la portería.
El marcador definitivo reflejó un 4-1, pero bien pudieron ser cinco o seis los goles de Estados Unidos, que por fin logró honrar al 'soccer' en un Mundial, en su Mundial, ese en el que ha dejado mucho que desear fuera del terreno de juego pero en el que puede llegar muy lejos si Mauricio Pochettino logra mantener las buenas sensaciones ante Australia y Turquía.
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