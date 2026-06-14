Hamilton hace historia con Ferrari y vuelve a enamorar en Barcelona

Lewis Hamilton ha reencontrado su mejor versión en el Circuit de Barcelona, que fue una pista 'talismán' en sus tiempos de gloria y que pasará a la historia como el escenario de su primera victoria con Ferrari.

El heptacampeón vivió una tortura en su primer año de rojo, pero en 2026 es un hombre nuevo y en racha. Segundo en el Mundial, este domingo ha roto el empate con Michael Schumacher como el piloto más laureado de la historia en Montmeló, con siete victorias.

Es la 106 de su palmarés, la primera desde el lejano GP de Bélgica 2024 y la primera de la actual temporada para un piloto que no conduce un Mercedes. Al grito de "¡Forza Ferrari!", Hamilton ha cruzado la meta delante de George Russell y Lando Norris, que han completado el podio.

Un éxito con una alta carga de emotividad que además, supone un 'zarpazo' de puntos en el campeonato, ya que el líder Kimi Antonelli ha abandonado a falta de tres vueltas.

Para los fans españoles el balance no ha podido ser peor. Carlos Sainz ha terminado sin puntos (12º) y Fernando Alonso se ha retirado en la que puede ser su despedida de Barcelona en la F1.

Alonso, desde el pitlante

Russell, en pole por tercera vez este año y cuando más necesitaba reaccionar, se ha defendido del ataque de Hamilton en la salida para poner tierra de por medio en apenas dos vueltas Antonelli, presionado por Norris, ha intentado no perder contacto con ellos y Verstappen rodaba en el top cinco ante descalabro de su compañero Hadjar, que se ha quedado clavado.

Carlos Sainz ha ganado cuatro posiciones, mientras Fernando Alonso no ha tenido oportunidad ni de regalarle a sus fans un de sus arrancadas ‘marca de la casa’, ya que ha tenido que empezar la carrera desde el pitlante después de que Aston Martin rompiera el parque cerrado para cambiar elementos eléctricos en la unidad de potencia de su AMR26. El de Stroll solo ha durado seis vueltas antes de enfilar el camino de boxes por un problema con la caja de cambios.

Calor y degradación

El calor asfixiante, con 30º en el ambiente y 50º en el asfalto, ha pasado pronto factura. Verstappen sufría con blandos ante el mayor ritmo de Leclerc y Hamilton ha abierto el baile de paradas. Russell ha replicado su estrategia, pero se ha quedado expuesto ante Antonelli, que seguía en pista y comandado la carrera.

Mercedes se ha dado cuenta del despiste y ha llamado a Kimi para mantener las posiciones. Bottas ha protagonizado el segundo abandono del dia y Alonso, que ha exprimido los neumáticos duros al máximo (21 vueltas) era 18º. Solo quedaban por parar él y Lindblad y el asturiano ha vuelto a pista con el mismo compuesto.

Tras la primera ventana de paradas, la carrera ha entrado en fase de estabilidad, aunque con diferencias mínimas en el top cuatro y Antonelli y Norris con más velocidad que los dos pilotos de cabeza, Russell y Hamilton. El británico ha hecho su segunda parada para intentar protegerse.

Kimi, al ataque

Mercedes ha optado por una estrategia a dos paradas frente la elección a tres de Ferrari y Antonelli, con un plus de energía, ha dado iniciado la operación de ‘caza’ a Russell.

El italiano, siempre agresivo en el cuerpo a cuerpo con su compañero y con amenaza por límites de pista, ha mantenido un vibrante pulso que, indirectamente, ha beneficiado a Hamilton, que era el piloto con menos degradación.

Alonso 'ayuda' a Lewis

Alonso se ha despedido de la peor forma posible y ha tenido que retirarse con problemas en la batería de su Aston Martin. El coche del asturiano se ha parado en la curva 9, propiciando un coche de seguridad virtual de lo más oportuno para Hamilton, que se ha ahorrado diez segundos en su pit stop.

El de Ferrari ha vuelto a pista por delante de Russell, ambos con misma estrategia y con una veintena de vueltas por delante. Hamilton tenía seis giros de ventaja de neumático respecto a su compatriota y cinco respecto a Antonelli, lo que le ha permitido escaparse de los Mercedes.

Antonelli ha logrado superar a Russell, pero su W17 no ha terminado la carrera, dejando vía libre al británico. Hamilton ya estaba demasiado lejos y ha visto el banderazo final, de otra leyenda como Novak Djokovic, en primera posición.

La fiesta no ha sido completa para Ferrari, ya que después de su accidente en Mónaco, Charles Leclerc ha encajado su segundo cero consecutivo por una avería en los compases finales. Hamilton, Russell y Norris han protagonizado un podio íntegramente británico.