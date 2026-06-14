Meira reparte los títulos nacionales

Celebradas ayer por la mañana las series clasificatorias del LXXIX Campeonato de España de Traineras en el que los atletas gallegos femeninos y masculinos disfrutaron de protagonismo en la ensenada de Meira-Moaña. Un Campeonato de España, organizado por la SD.Samertolaméu-Oversea con el apoyo oficial de las federaciones gallega y española, en el que los equipos de la armada autonómica compitieron frente a los adversarios de Cantabria y País Vasco, con una excelente presencia, colocando a catorce equipos para disputar hoy las Banderas de Campeones de España y las medallas de plata y bronce correspondientes a los segundos y terceros clasificados, que ocuparán estas posiciones en el podio de honor.

En las series clasificatorias de veteranos masculino, femenino y mixto, así como las de absolutos masculinos y femeninos, se vieron pruebas espectaculares, con serios y fuertes equipos que dejaron su impronta de favoritos ante el último reto en las finales de hoy. Se clasificaban los vencedores de cada manga y los dos mejores tiempos de los demás participantes.

En la categoría de veterano femenino va a ser una lucha fratricida con cuatro equipos gallegos en la palestra. En Veteranos mixto, la partida es casi un campeonato autonómico con Zumaia entre Esteirana, Chapela-Wofco y Muros. Y lo mismo en la final de veteranos femeninos y masculinos.

Las finales de absolutos femeninos y masculinos la competencia va a ser dura y difícil para las palas gallegas. Las chicas de Salgado-Perillo tienen sus armas a punto y podemos considerarlas favoritas, pero en la categoría masculina, Orio ha dado un fuerte golpe en la mesa ayer, seguido de Ziérbena y Cabo de Cruz, con Kaiarriba como cuarto en la pelea. En la categoría masculina se metió Chapela en la final aunque parece que el título será una pelea de vascos.

Resultados

Veterano mixto. Final directa que se disputará hoy domingo: Esteirana, Chapela, Muros y Zumaia.

Veterano Femenino. 1. Vila Cangas,11.57:36; 2. Samertolaméu, 12.01:83; 3.Mera, 12.13:08; 4.Cabo, 12.14:53.

Veterano Femenino (2): 1.Puebla, 12.14:70; 2. Illumbe, 12.53:49;

Veterano Masculino: Manga 1.- 1.Virxe Guia, 10.06:22; 2.. Samertolaméu, 10.07:08; 3. Chapela, 10.10:26; 4.Vila Cangas, 10.12:22; 5, Badok 10.13:14; 6.- Cabo, 10.19:81; 7, Rianxo, 10.20:23.

Absoluto femenino: Manga 1.1. Salgado Perillo, 11.13:12; 2.Amegrove, 11.17:32; 3.Cabo, 11.33:43;

Absoluto femenino. Manga 2. 1.Donostiarra, 10.39:87; 2.Astillero, 10.59:23; 3.Tirán-Pereira, 11.08:87; 4.Chapela-Wofco, 11.22:06

Absoluto masculino. Manga 1. 1.Orio, 20.01:67; 2.Ziérbena, 20.14:07; 3.Cabo, 20.32:45; 4, Samertolaméu-Oversea, 21.34:12;

Absoluto masculino. Manga 2. 1. Kaiarriba, 20.42:67; 2.Chapela, 20.52:69; 3.Ares, 20.54:98; 4.Mecos, 21.48:98.

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Las finales de hoy domingo dan comienzo a las 10:30 h las Finales B y a las 12 las Finales de Honor.