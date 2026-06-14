Los gallegos copan el podio

Seis palistas gallegos se subieron al podio en la primera jornada de finales del Europeo de Montemor en el norte de Portugal. En la primera gran competición del año el protagonismo gallego volvió a hacerse evidente. Cinco de ellos se subieron al podio formando parte de barcos de equipo mientras el cangués Pablo Graña lo hizo en el C1 200.

La mejor noticia del día fue la última. El C4 mixto compuesto por Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez, ganó la medalla de oro con un tiempo de 1:38.098. Segundo fue el cuarteto alemán por apenas seis centésimas y tercero el húngaro ya más distanciado. Un barco lleno de gallegos donde están los pontevedreses Antía Jácoma y Diego Domínguez y el arousano Manuel Fontán.

El cangués Pablo Graña vive instalado en el podio. El mejor canoísta español de la actualidad en el C1 200 metros, subcampeón de Europa y en el que la cosecha gallega incluyó la plata del K4 en el que estaban el betanceiro Carlos Arévalo y el cangués Rodrigo Germade, otros dos coleccionistas de medallas en grandes competiciones.

Pablo Graña, en pleno esfuerzo durante la final. | RFEP

Graña, de 27 años, finalizó segundo la explosiva final del C1 200 metros con un tiempo de 38.354, solo por detrás del ruso Sergey Svinarev, que registró 38.279 y que se impuso por apenas siete centésimas. Tercero fue el también ruso Aliaksandr Zubok en una final angustiosa y en la que podía haber caído el oro para el gallego. El cangués hace tiempo que se ha convertido en el mejor especialista español en la canoa individual y su potencia brilla como nunca en esta clase de distancias. Por desgracia para él esta distancia no está en el calendario olímpico de 2028, pero mientras espera su ocasión en unos Juegos el cangués no deja de confirmar su nivel en este tipo de campeonatos. Ésta es la quinta medalla europea que gana en su trayectoria profesional el palista gallego tras los oros en Poznan 2021 (C2 200 metros) y Racice (C1 200 metros) y las platas de Múnich 2022 (C1 200 metros) y Szeged 2024 (C1 200 metros).

Otra medalla del K4 español

En la final del K4 500 metros España también se subió al podio a recoger un bronce con el equipo formado por Adrián Del Río, Carlos Areválo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, que paró el crono en 1:18.630. Primero fue el K4 de Hungría y segundo el K4 alemán. Otra vez el betanceiro Arévalo y el cangués Germade suman un nuevo metal a su impresionante carrera. En este bote se ha producido un cambio importante con la sustitución de Craviotto por Adrián del Río, pero la pareja gallega, los que le dan velocidad y equilibrio a la piragua ahí siguen.

No tuvo tanta suerte en pruebas individuales la pontevedresa Antía Jácome que en su regreso a la alta competición y a las finales se quedó con la quinta plaza en el C1 200 en una prueba muy exigente, de gran nivel y en el que las medallas y los primeros puestos se movieron en márgenes muy cortos. Jácome decidió el año pasado, tras la presión vivida en 2024 con los Juegos Olímpicos de París, tomar cierta distancia, descansar, relajarse y coger fuerzas para iniciar este nuevo ciclo. En Portugal ha conseguido estar en la final y cerca de las medallas con lo que puede decirse que el trabajo ha sido positivo y va por el buen camino algo que vendría a confirmar horas después cuando consiguió la medalla de oro en el C4 mixto en una prueba en la que ella marca el ritmo de la embarcación y puso de manifiesto su buen estado de forma.

El otro gran éxito español no tuvo participación gallega. Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo han conquistado este sábado en el Campeonato de Europa de esprint olímpico, que se está celebrando en Montemor-o-Velho (Portugal), la medalla de oro en la prueba femenina del K4 500 metros.

Este nuevo título de las chicas del kayak prolonga el conseguido en el Campeonato del Mundo del pasado agosto en Milán (Italia) y también los éxitos obtenidos en dos citas de la Copa del Mundo durante esta misma temporada, ya que tanto en Szeged (Hungría) como en Brandemburgo (Alemania) lograron la medalla de plata en sus respectivas finales.

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La prueba definitiva de este Europeo, a la que Ouzande, Val, García y Pardo llegaron después de clasificarse de manera directa siendo segundas en su serie, fue un auténtico rodillo del barco español porque siempre fue en cabeza y al entrar en línea de meta paró el reloj en 1:31.156, marcando 0.760 segundos de distancia con la plata del barco de Polonia.