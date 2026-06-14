Carlos Arévalo se proclama campeón de Europa de piragüismo

Carlos Arévalo se proclamó este domingo nuevo campeón de Europa de piragüismo. El palista de Betanzos se consagró como el más rápido del Viejo Continente al colgarse la medalla de oro en la prueba de K1 200 del Campeonato de Europa que se disputa en Montemor o Velho (Portugal) al imponerse en la final al luso Messías Baptista por apenas 75 milésimas. Es su primera corona continental a nivel individual y la segunda presea que se lleva de la cita portuguesa de este fin de semana.

El betanceiro ya demostró desde su llegada al Europeo que estaba preparado para pelear por todo tras sufrir varios resultados agridulces en las últimas citas de la Copa del Mundo. Se aseguró con solvencia su billete en la final de K1 200 por la vía rápida y demostró energía para llevar también al K4 500 al podio este sábado. Este domingo, en la última jornada de competición en Portugal, nadie surcó las aguas como Arévalo.

La medalla de Carlos Arévalo

Firmó una regata a la altura de los mejores y paró el cronómetro antes que nadie, con un tiempo final de 34.103 segundos. Solo pudo aventajar en 75 milésimas al luso Messías Baptista y en 115 al húngaro Gergely Balogh. Los tres conformaban la terna de favoritos, pero fue el de Betanzos el que se llevó el gato al agua y se aseguró la medalla de oro.

Después de varias citas con resultados poco satisfactorios, Arévalo se sube a lo más alto del podio europeo por primera vez en su carrera y confirma que está preparado para batirse con los mejores del mundo y del Viejo Continente.

Segundo podio en el Campeonato de Europa

Arévalo cierra su participación en el Campeonato de Europa de piragüismo sprint con pleno de medallas. Este sábado se aseguró la presea de plata en el K4 500 junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. El kayak nacional completó su distancia en 1:18.630 minutos, misma marca que Alemania, y a solo 130 milésimas de Hungría, que se quedó con el primer puesto.

Noticias relacionadas

Fin de semana en el que roza la perfección el palista betanceiro y que le sirve para engrosar todavía más un palmarés ya envidiable en la cima del piragüismo.