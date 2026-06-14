Balaídos despide el primer ciclo

Llega el tercer -y decisivo- día de competición en la Vigo Cup de fútbol sala con máxima emoción en las pistas. Porque este domingo se confirman los semifinalistas en la categoría cadete del torneo que patrocina el Concello de Vigo a través de la Fundación VIDE.

Además, la infantil (nacidos en 2012 y 2013) está resultando especialmente emocionante. En el grupo A, con tres equipos ante la baja del Escola Fútbol Sala Morrazo, Salesianos goleó al CD A Paz B (6-0), que también perdió, aunque de forma apretada, contra el Vigo 2015 (1-2)..

Así, Salesianos y Vigo 2015 decidirán entre sí el orden de primero y segundo de grupo desde las 9:00 horas en una jornada que se disputará de forma íntegra en las dos pistas de la Polideportiva de Balaídos, con la 1 para los partidos de competición y la 2 para biberones, prebenjamines y benjamines. Una jornada muy interesante que será un gran preludio de las que vendrán la próxima semana con el desenlace del fútbol sala.

Imagen de uno de los partidos del torneo. / Alba Villar

En el grupo B, arde Troya. La sorpresa del Treboada (1ª Futgal) frente al Cios Vigo de Preferente (1-2) no tuvo continuidad. El Vigo 2015 Grada de Río derrotó al equipo de Teis por 1-2 y el Kompite Amor de Dios se impuso por 1-0. Con tablas en el Vigo 2015-Kompite (espectacular 4-4), los choques dominicales de las 11:00 (Vigo 2015-Cios) y 13 horas (Kompite-Cios) definirán campeón y subcampeón de grupo. El Kompite Amor de Dios, subcampeón de Vigo en 1ª Futgal, jugará la temporada próxima en Preferente.

Alevín

El grupo A decidió que el Kompite Amor de Dios pasase como primero de grupo (e invicto). En el pabellón del Colegio Los Sauces, aquellos se impusieron por 4-5 al equipo local, en un partido tan apretado como vibrante. En el B, el Bulebule terminó líder con el Salesianos en la segunda plaza.

De todos modos, la organización dará paso en el segundo ciclo a otra fase de grupos previa al título, al clasificarse de forma directa el Composala santiagués y el Cios Vigo vigués. “Es una segunda oportunidad para los equipos”, se apunta desde la organización.

Cadete

El Cios Vigo y el Kompite Amor de Dios se juegan el orden final del grupo A en Balaídos 1 (12:00 horas). Tras el 6-1 del Cios al CD Beade, la retirada de éste deja la decisión del mejor del grupo entre Cios y Kompite. En el B, enorme emoción. El Vigo 2015 pasó primero al batir al Treboada (3-2) y empatar con Cios Vigo B (2-2), que a su vez acabó empatando con el Treboada (2-2).

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Edades no competitivas

Las tres categorías no competitivas de esta Vigo Cup (biberón, prebenjamín y benjamín) disputaron este sábado veintidós partidos entre las pistas de Balaídos, Coia, Los Sauces y Sárdoma Moledo. Siempre con el colectivo arbitral vigués volcado en el torneo, los pequeños disfrutaron del 40x20 sin fijarse en el marcador. Además de los clubes de fútbol sala, los clubes de fútbol (Rápido de Bouzas, UD Santa Mariña, Peñasco y Moledo) se dejaron notar, al igual que el Kompite Mercantil Academy, la derivada del Kompite en el Círculo Mercantil.