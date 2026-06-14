Atletismo
Antón Gómez y Andrea Iglesias, entre las sombras
Los dos atletas se impusieron en una nueva edición de la Nocturna viguesa | La prueba masculina se resolvió en los últimos metros
Redacción
Entre las luces de las farolas y las sombras Antón Gómez y Andrea Iglesias consiguieron la victoria en la décima edición de la Nocturna de Vigo que ayer se celebró una vez más en el tradicional circuito de los últimos años que comienza y termina frente al Mercado de As Travesas en la Avenida de la Florida.
En la prueba femenina Andrea Iglesias (Athletics San Lázaro) impuso su ritmo desde el comienzo de la prueba y a media carrera ya se había distanciado de sus perseguidoras. Se impuso con un tiempo de 40:26. Por detrás hubo un interesante duelo por el segundo puesto que se resolvió a favor de Fátima Leiro (Run Pontevedra) que hizo un tiempo de 42:22. En tercer lugar la incombustible Julia Vaquero (Veteranos de Samil) que acabó en 42:41.
En la carrera masculina la prueba fue angustiosa y se resolvió en un espectacular recta final entre los tres primeros clasificados que desde el comienzo impusieron su ritmo y se distanciaron del resto de participantes. Antón Gómez (Celta) logró la victoria con un tiempo de 34:07. Anxo Otero fue segundo a solo dos segundos y José Alberto Bastos completó el podio a ocho segundos del vencedor de la carrera.
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