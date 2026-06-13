El cangués Pablo Graña gana la plata en el Europeo

El cangués Pablo Graña vive instalado en el podio. El mejor canoísta español de la actualidad se proclamó ayer, en el C1 200 metros, subcampeón de Europa en el campeonato continental que se disputa en Montemor-o-Velho (Portugal), y en el que la cosecha gallega incluyó la plata del K4 en el que estaban el betanceiro Carlos Arévalo y el cangués Rodrigo Germade, otros dos coleccionistas de medallas en grandes competiciones.

Graña, de 27 años, finalizó segundo la explosiva final del C1 200 metros con un tiempo de 38.354, solo por detrás del ruso Sergey Svinarev, que registró 38.279 y que se impuso por apenas siete centésimas. Tercero fue el también ruso Aliaksandr Zubok en una final angustiosa y en la que podía haber caído el oro para el gallego. El cangués hace tiempo que se ha convertido en el mejor especialista español en la canoa individual y su potencia brilla como nunca en esta clase de distancias. Por desgracia para él esta distancia no está en el calendario olímpico de 2028, pero mientras espera su ocasión en unos Juegos el cangués no deja de confirmar su nivel en este tipo de campeonatos. Ésta es la quinta medalla europea que gana en su trayectoria profesional el palista gallego tras los oros en Poznan 2021 (C2 200 metros) y Racice (C1 200 metros) y las platas de Múnich 2022 (C1 200 metros) y Szeged 2024 (C1 200 metros).

Carlos Arévalo y Rodrigo Germade

En la final del K4 500 metros España también se subió al podio a recoger un bronce con el equipo formado por Adrián Del Río, Carlos Areválo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, que paró el crono en 1:18.630. Primero fue el K4 de Hungría y segundo el K4 alemán. Otra vez el betanceiro Arévalo y el cangués Germade suman un nuevo metal a su impresionante carrera. En este bote se ha producido un cambio importante con la sustitución de Craviotto por Adrián del Río, pero la pareja gallega, los que le dan velocidad y equilibrio a la piragua ahí siguen.

Noticias relacionadas

El K4 español, con Arévalo y Germade, en pleno esfuerzo. / RFEP

No tuvo tanta suerte la pontevedresa Antía Jácome que en su regreso a la alta competición y a las finales se quedó con la quinta plaza en el C1 200 en una prueba muy exigente, de gran nivel y en el que las medallas y los primeros puestos se movieron en márgenes muy cortos. Jácome decidió el año pasado, tras la presión vivida en 2024 con los Juegos Olímpico de París, tomar cierta distancia, descansar, relajarse y coger fuerzas para iniciar este nuevo ciclo olímpico. En Portugal ha conseguido estar en la final y cerca de las medallas con lo que puede decirse que el trabajo ha sido positivo y va por el buen camino.