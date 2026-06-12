La Vigo Cup, broche de la campaña

La Vigo Cup, en su modalidad de fútbol sala, comenzó este viernes en cinco polideportivos de la ciudad con el formato por el que la organización ya apostó la temporada pasada: por concentración en dos fines de semana consecutivos.

Este primer ciclo de viernes a domingo asumirá la fase clasificatoria en el 40x20. En grupos de tres o cuatro equipos, los clubes más representativos y dominadores a lo largo de ocho ediciones de la Vigo Cup (Cios Vigo, Vigo 2015…) se posicionarán para los cruces por el título el siguiente fin de semana.

Con la renuncia de últimas hora por parte del EFS Morrazo, diecinueve clubes de Vigo, Redondela y Santiago se han presentado a competir. Son 52 equipos y 561 jugadores. Y entre ellos, dos entidades sobresalen. Cios Vigo y Kompite Amor de Dios, con 84 jugadores cada uno. El concejal de Deportes, Manel Fernández, ha recordado que «es una competición creada para visibilizar al fútbol sala vigués al mismo nivel que el fútbol base».

Uno de los partidos en Balaídos. / Pablo Hernández Gamarra

Cios Vigo, ganador de cuatro títulos en 2025, es uno de los favoritos de una edición diferente. La Fundación VIDE, con el apoyo logístico del Vigo 2015 –otros clubes y asociaciones la han llevado en años anteriores– aplicó a las categorías biberón (nacidos en 2020 y 2021), prebenjamín (2018 y 2019) y benjamín (2016 y 2017) la declaración de no competitiva. Y la respuesta ha sido excelente: 300 niños y niñas de clubes de fútbol sala 8 y de clubes de fútbol que apuestan por el 40x20 en los primeros pasos del futbolista disfrutarán de partidos sin marcador.

El palmarés se ampliará en las categorías alevín, infantil y cadete, nombradas hasta la fecha como Sub-12, Sub-14 y Sub-16 y cuyo trofeo levantaron hace doce meses el Cios Vigo (Sub-12 y Sub-14) y Los Sauces (Sub-16).

Muchos partidos equilibrados

El cuadro colegial dará paso a otro campeón en la categoría cadete el domingo 21, cuando se celebren las finales en el Central. Y apunta a que el Cios quiere levantar el trofeo porque empezó las liguillas con victoria frente al CD Beade (6-1). De todos modos, la jornada deparó partidos equilibrados resueltos por un solo gol.

En infantiles, el Treboada ya ha dado un primer aviso: se impuso por 2-1 al Cios Vigo -defensor del cetro- en Balaídos . El quinteto de Teis juega en 1ª Futgal, mientras que el Cios lo hace en la máxima categoría gallega, la Preferente.

Noticias relacionadas

Una jornada marcada por el calor dará paso a un sábado pleno de encuentros: se han programado 41 encuentros en un non stop matinal y vespertino. Dos de ellos, en el polideportivo del Colegio Los Sauces, que se une a los pabellones municipales de Coia, Balaídos, As Roteas y Sárdoma Moledo.