El Valencia Basket pone contras las cuerdas al Joventut y se queda a un paso de la final

Un dominante Valencia Basket, muy serio en defensa y con las ideas claras y múltiples actores en ataque, doblegó este viernes por 90-76 al Asisa Joventut en el segundo encuentro de la semifinal de la Liga Endesa y se queda a un paso de la final de la ACB tras poner el 2-0 en el marcador de la serie.

El equipo valenciano exprimió los dos días entre ambos partidos para encontrar la fórmula para desactivar la zona verdinegra y para ajustar su propia defensa del bloqueo directo. Además, sumó anotadores menos habituales ante un Joventut que pagó el esfuerzo del primer encuentro pero también la manera en la que se le escapó el choque, en la prórroga y con dos ataques para ganarlo.

El base del Joventut Ricky Rubio (c) intenta superar al ala pívot estadounidense del Valencia Basket Matt Costello (d). / Miguel Ángel Polo / EFE

La serie viaja ahora a Badalona, donde el Olímpic acogerá este domingo el tercer encuentro y si ganaran los suyos el cuarto el martes. Si hubiera quinto choque, volvería al Roig Arena el jueves 18.

Arrancó el Joventut con la defensa zonal que tanto incomodó al Valencia el miércoles pero esta vez no le funcionó. La desactivó la pieza más inesperada: Neal Sako. Tan voluntarioso como poco ortodoxo, el interior francés supo encontrar las rendijas desde donde abrir la lata verdinegra sin estética pero con efectividad.

Tuvo que parar Dani Miret el partido ante el riesgo de que se le escapara pero, entones, apareció otro secundario 'taronja', Álvaro Cárdenas, para acabar de abrir brecha con dos triples seguidos (19-7, m.7). El base granadino, recién aterrizado en la ACB, no solo anotó sino que decidió mejor.

Trató Ricky Rubio de rescatar a la Penya pero no lo logró. La envergadura de sus defensores, Kam Taylor y Sergio De Larrea, contuvo sus penetraciones. Con cambios 'de balonmano', Miret trató de protegerle pero el Valencia castigó sin piedad y con buen porcentaje desde la línea de 6'75 y también por medio del joven Larry y Jaime Pradilla (33-15, m.11).

Cuando parecía que el Joventut no tenía mucho más que ofrecer, apareció Cameron Hunt. El de Nebraska, zurdo y con una zapatilla amarilla y otra fucsia, despistó a la defensa local con sus triples y luego alimentó a sus interiores.

Dos nuevos triples de Taylor y el regreso de Sako rebajaron su efecto pero cuando se le unió Jabari Parker pareció que podía haber partido. Con la sombra de esa duda, alimentada por Ricky, se llegó al descanso (56-43, m.20).

En la reanudación, recibió el Valencia a la zona verdinegra con un triple de Taylor y otra acción de Sako bajo el aro y el Joventut falló tres triples seguidos. Otra vez parecía la Penya a punto de derrumbarse y otra vez Ricky frenó su caída.

El de Masnou se marchó al banquillo extenuado y el Valencia aprovechó para llevar por primera vez su renta a los veinte puntos. Lo hizo desmontando la zona visitante con un jugador grande como distribuidor y con Badio de estilete (73-51, m.27). Los tiros abiertos de Parker mantuvieron a flote a los visitantes pero sin poner nerviosos a los locales.

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Dos acciones más del incombustible Cárdenas acabaron con la última resistencia de los de Badalona y los dos equipos empezaron a pensar ya en el partido del domingo mientras la grada del Roig Arena disfrutaba de un plácido final de partido en el que su equipo renunció a llevar su renta a los treinta puntos y su rival maquilló algo el marcador pero no las sensaciones.