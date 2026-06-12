Más de una treintena de equipos se disputan el Campeonato Gallego de A Dos

Todo listo en Baiona para recibir una nueva edición del Campeonato Gallego de A Dos, una de las pruebas más exigentes del calendario náutico autonómico, que reunirá este sábado en las Rías Baixas a algunas de las mejores tripulaciones gallegas de crucero y monotipos.

El Monte Real Club de Yates, organizador de la prueba por delegación de la Real Federación Gallega de Vela, pone en juego un campeonato que medirá la capacidad de navegación, estrategia y resistencia de los participantes en una modalidad especialmente exigente, al disputarse con solo dos personas a bordo de los veleros.

La señal de atención para la salida está prevista para las once de la mañana desde el interior de la bahía de Baiona. A partir de ese momento, las tripulaciones deberán afrontar un recorrido costero diseñado para sacar el máximo partido a las condiciones de las Rías Baixas. Los cruceros medirán sus prestaciones compensadas mediante el sistema ORC, mientras que los J80 competirán en tiempo real dentro.

El trazado inicialmente previsto llevará a la flota desde la bahía de Baiona hacia algunos de los puntos más emblemáticos del litoral sur gallego, incluyendo los pasos por las balizas de Carallones y La Negra, las islas Cíes y el entorno del faro de Camouco.

Entre los principales nombres a seguir figuran varios de los regatistas que protagonizaron la edición de 2025. En ORC volverá a estar el vigente campeón gallego Víctor Carrión, del Club Náutico Punta Lagoa, que este año se acompañará a bordo de Ana Sardiña. También estarán Jacobo Vecino y Brenda Maure, del Real Club Náutico de Vigo, que el pasado año se proclamaron campeones autonómicos en la categoría mixta. La lista provisional de inscritos confirma una edición de gran nivel competitivo, con una destacada representación de algunos de los clubes más importantes de Galicia.

Entre los inscritos figuran equipos del Monte Real, el Real Club Náutico de Vigo, el Club Náutico de Portonovo o el Grupo Bazán, entre otros; con embarcaciones como el Namasté de Javier Torroja y Luis Gutiérrez, el Bonaventure de José Luis Ríos y María Jesús Montes, el Cactus Digital-Petrilla de Jaime Barreiro y Javier Porto, el Waikiki de Andrés y Víctor Gómez o el Grupo Bazán de Joaquín Martínez y Gabriela Bustabad. También habrá algunos equipos de origen portugués, como el Yess Too de Rui Ramada y Miguel Torrão, o el Point Seven de Marta Ramada y Eduardo Esteves.

Jacobo Vecino y Brenda Maure, actuales campeones gallegos. / Rosana Calvo

Un sistema de seguimiento en directo que permitirá seguir la evolución de la flota durante toda la jornada a través de la web del Monte Real. Gracias a una tecnología GPS instalada a bordo, aficionados, familiares y seguidores podrán conocer en tiempo real la posición, velocidad y rumbo de cada embarcación desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La competición, que cuenta con el apoyo de Vithas Vigo y Delta Cafés, pondrá en juego los títulos autonómicos de A Dos en las categorías absoluta, femenina y mixta, además de los trofeos correspondientes a cada una de las clases participantes. La jornada dará inicio a las once de la mañana con el bocinazo de salida y concluirá a las ocho de la tarde con la ceremonia de entrega de premios, en la que se volverá a rendir homenaje a Rafael Olmedo, histórico presidente de la entidad baionesa, a través del XII Memorial que lleva su nombre.