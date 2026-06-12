ADN Seis do Nadal

A Sandra Martínez se lo reveló su madre. El BAXI Ferrol pretendía incorporarla a su plantilla de Liga Femenina Endesa. Había recibido otras propuestas. También de universidades estadounidenses, siempre al acecho de los talentos europeos y ahora con músculo económico, sin los corsés de antaño. «En el momento en que hicieron la propuesta lo tuve claro», asegura, sin embargo, Sandra. «Lino López, además, hizo que todo el proceso resultase sencillo». El técnico que ha llevado al cuadro departamental a las cotas más altas de su historia, como la final de la Eurocup en 2025, confía en la viguesa como inversión de futuro, pero también para el rendimiento inmediato. «Estoy muy contenta».

Sandra Martínez salta del equipo júnior del Seis do Nadal a otro de zona media de la máxima categoría, noveno en la pasada temporada. El análisis mitiga la sorpresa. Esta base capaz de ejercer de escolta, tan creativa en la gestión del juego como prolífica en la anotación, «lleva sobresaliendo cada temporada desde cadetes», comenta el director deportivo del Seis do Nadal, Sergio González. Ya en esa tierna adolescencia debutó con el equipo de Primera Nacional. Ha participado con asiduidad en sus dos asaltos a Liga 2. Y en el segundo año júnior ha liderado a las de Coia al título gallego, desbancando al Celta. En el Campeonato de España, con tantos ojeadores en las gradas, llegó a ser MVP de una jornada gracias a sus 49 de valoración ante el Jairis. «Es muy merecido», resume Sergio respecto a su traslado a Ferrol.

La jugadora se inició en el Seis en benjamines. El Celta la tuvo en su radar pero ahora no la ha tentado. «Ha hecho todo el camino y se ha mantenido fiel a la estructura, trabajando mucho. Estamos superorgullosos», se emociona Sergio. Ya que completado el ciclo, BAXI se dirigió directamente a la familia. Nada que reprochar. «Es lógico, normal, coherente. Se mueven con gente adulta y profesional», acepta Sergio, que agradece que Sandra y los suyos siempre lo mantuviesen al tanto de la situación. «Agrademos su confianza».

Karpin, figura esencial

Sandra, de 18 años recién cumplidos y que proseguirá sus estudios a distancia, descarta cualquier vértigo: «Lo veo como una gran oportunidad y un reto que afronto con ganas, sobre todo pensando en mi niña más pequeña, más interior. Su sueño por cumplir era jugar en la Liga Endesa o intentarlo. Obviamente es un gran salto. Confío en darle al equipo todo lo que necesite de mí y a la vez aprender y crecer».

Aunque ilusionada, acepta la melancolía inevitable de la despedida. «El Seis do Nadal lo significa todo. Aparte de baloncesto con mayúsculas es casa, amigas, familia… El club me ha visto crecer. Mi etapa de formación ha sido inmejorable», indica, con una mención especial a Pablo Alonso, Karpin. «Es el entrenador que más tiempo ha trabajado conmigo. Sin él no hubiera sido posible conseguir nada. Siempre me empujó a ser mejor».

Sandra, primera jugadora de pie por la derecha, con el equipo júnior. / FdV

«Los vínculos creados durante esta etapa, con mis compañeras, con las que llevo jugando prácticamente nueve años, van incluso más allá de la amistad». añade. «También con las séniors, que me hicieron sentir una más desde el principio. Con Carla, Martina, los Tresandi, que siempre me apoyan. Eso ha hecho más especial todo lo que hemos logrado juntas. Estoy segura de que siempre estaré muy orgullosa de haber formado parte del Seis do Nadal». Sergio concluye: «Nos queda que recuerde sus raíces... vaya donde vaya».