Julen Lopetegui, al fin mundialista... con Qatar

Un 13 de junio de hace ocho años Julen Lopeteguifue destituido como seleccionador de España. Faltaban dos días para el debut en el Mundial de Rusia-2018 ante Portugal. Las vibraciones alrededor del equipo eran muy buenas después de una fase de clasificación solventada de forma autoritaria. Sin embargo, Luis Rubiales, entonces presidente de la RFEF, consideró inadmisible que Lopetegui hubiera negociado a sus espaldas su fichaje por el Real Madrid y le quitó del puesto en Krasnodar, en plena concentración. Lo que se dice una bomba deportiva. Puso en su lugar a Fernando Hierro, pero de la sacudida la selección no se recuperó y cayó demasiado pronto.

Lopetegui, tras una fugaz estancia bajo las veleidades de Florentino Pérez, y periplos en el Sevilla, el Wolverhampton y el West Ham, se vistió en 2025 de nuevo de seleccionador, en Qatar, que no tiene precisamente la misma pegada que la Roja. Y logrará ser finalmente mundialista, porque el emirato se ganó una plaza para el ampliado torneo de la FIFA en el terreno de juego. Será el segundo Mundial en la historia del pequeño país: el anterior lo disputó por su condición de anfitrión.

Lopetegui, en un entrenamiento de la selección española en Krasnodar. / EFE / JAVIER ETXEZARRETA

"Parece que la vida me debía un Mundial y lo he conseguido", declaró Lopetegui en Onda Cero. Técnicamente no es su primera Copa del Mundo, porque ya participó como jugador, como suplente de Andoni Zubizarreta en 1994, también en EEUU. No jugó ni un minuto. El debut de Qatar se producirá este sábado ante Suiza (21.00 horas) en San Francisco, curiosamente un 13 de junio, el mismo día en el que hace ocho años sucedieron "cosas muy feas", según su recuerdo.

El exguardameta del Barça -pasó por el club azulgrana de puntillas entre 1994 y 1997- se ha encargado de remarcar el mérito de colarse en la cita mundialista. "Clasificarse siempre es complicado, pregúntenle a Italia, y para Qatar aún más", ha indicado al diario As. En principio se diría que a mucho más no puede aspirar con esta selección, pero el fútbol es fútbol. "Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de disfrutar mi primer Mundial como entrenador, con un mensaje a los jugadores que hago mío: ya hemos logrado algo histórico, pero queremos alargar este sueño".

Afectado por la guerra

Lopetegui, nacido en Asteasu hace 59 años, no puede pretender otra cosa que mostrar un rendimiento competitivo, plantar cara lo máximo posible y crecer como colectivo y como país. La preparación en las últimas semanas ha sido complicada por la situación bélica en el estrecho de Ormuz, con el impacto en la zona del Golfo Pérsico.

Lopetegui, cuando ejercía de entrenador del Sevilla, en 2022. / José Manuel Vidal / EFE

"Lo estamos viviendo con la inquietud normal de una situación como esta. Recluidos cada uno en su domicilio. No hemos tenido sustos, pero lógicamente mantenemos mucha precaución", explicó a RTVE cuando estalló el conflicto con Irán. La Federación qatarí se vio forzada a cancelar tres partidos amistosos preparatorios, contra Sudán, Argentina y Serbia. Y luego se inmiscuyó el Ramadán, que le obligó a suspender los entrenamientos durante tres semanas.

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En el Mundial, Qatar está encuadrado en el grupo B, junto a Bosnia-Herzegovina y Canadá, además de Suiza, favorita para concluir en primer lugar. Qatar cuenta con todos los números para acabar en el último. En el campeonato en casa de 2022 perdió sus tres enfrentamientos. Y esta temporada ha disputado 21 encuentros entre oficiales y amistosos. El saldo es de 5 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Hay sueños que tienen pinta de ser más bien cortos.