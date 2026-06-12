Ajedrez
Iván Martínez se corona en el IV Torneo CSC Bouzas
El jugador vigués, de sólo 14 años, se impone a los grandes favoritos.
Nuevo récord de longevidad, con cinco jugadores mayores de 80 años
El Club Lucena de Vigo aportó la mayor participación
El ajedrez local ha vivido una de sus jornadas más emocionantes con la clausura del IV Torneo de Ajedrez CSC Bouzas (Xunta de Galicia). En una edición marcada por el alto nivel de los participantes, la gran historia del campeonato la ha escrito el jovencísimo talento vigués Iván Martínez, quien a sus 14 años ha roto todos los pronósticos al proclamarse campeón absoluto, ganando todas las partidas superando a los principales favoritos del ranking.
Martínez desplegó un juego maduro, audaz y de una precisión asombrosa para su edad, levantando la admiración de los aficionados y expertos congregados en el Centro Sociocultural de Bouzas. Su victoria no solo le otorga el prestigioso título, sino que lo consagra como una de las promesas más firmes del ajedrez autonómico.
El podio, empatados a puntos, fue completado por el subcampeón Daniel González, que tuvo una destacada actuación, y el tercer clasificado fue Moisés Rey, que brilló a gran altura. Y quedan los puestos de honor; cuarto, el veterano Rafael Sánchez, y quinto, el joven talento Mateo Pérez Freijanes.
Cantera a raudales
La Lucena vigués presentó una delegación formidable de 22 jugadores, encabezada por los campeones gallegos David Álvarez y Mateo Rey, que no pudieron demostrar un nivel técnico en este ritmo frenético, la modalidad de “partidas rápidas” a 10 minutos más 5 segundos de incremento. El Club Lucena de Vigo, en un año aciago tras el amargo descenso del primer equipo de División de Honor, confirma el excelente estado de forma del club y su impecable trabajo de cantera.
El torneo, que ha contado con el fundamental apoyo de la Xunta de Galicia, dentro del programa terapéutico “Ajedrez y Mayores” se consolida en su cuarta edición como una cita ineludible en el calendario ajedrecístico.
La organización del CSC Bouzas ha vuelto a brillar por su rigurosidad, logrando reunir a una perfecta mezcla de jugadores consagrados y jóvenes promesas en un ambiente de deportividad absoluta.
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