Estuvo a punto de dejarlo y ahora este gallego es campeón mundial de culturismo: «La gente me dice que no sabe cómo soy capaz»

Si alguien le hubiera dicho hace unos meses a David Otero Ron (Santiago, 1992) -cuando estuvo a punto de abandonar-, que iba a proclamarse campeón mundial de culturismo, probablemente se hubiese echado a reír y no lo habría creído.

Menos aún que regresaría de Riga (Letonia) con el título de campeón del NAC International en la categoría Classic Physique. Pero así ha sido.

A sus 33 años, hablar con este compostelano de culturismo no es hablar de músculos, de medallas -aunque podría, pues cuenta ya con varios títulos en su palmarés-, ni mucho menos de postureo en redes sociales.

Cuando David habla de culturismo, habla de disciplina. De sacrificio. De horas en el gimnasio. Y es que este joven compagina su pasión con su trabajo en la hostelería. «Son camarero e compaxínoo porque me gusta e porque me apasiona, senón sería imposible. Non che da o corpo», explica.

«La gente me dice que no sabe cómo soy capaz», añade, «porque prácticamente non estás comendo, non te ven comer. Estás sen enerxía, sen forzas». De hecho, «moitas veces digo que mastico aire», bromea al respecto. Con todo, el esfuerzo se ve recompensado: «É jodido, pero cando me quito a roupa, compénsame».

David, en el centro, durante la competición en Riga / Cedida

Lo más duro

Si bien desde fuera el culturismo pueda parecer que consista solamente en levantar pesas, la realidad es mucho más compleja. Preguntado al respecto por lo más duro, David lo tiene claro: la alimentación.

«O que peor levo é a comida», dice tajantemente. «Hai días nos que practicamente non comes, non bebes e tes que seguir traballando», relata.

Una situación que se agrava las últimas semanas antes de una competición, que obligan a controlar aún más cada detalle, llegando incluso a reducir drásticamente el consumo de agua para lograr el aspecto físico requerido sobre el escenario.

Sus inicios

Si bien su relación con el deporte empezó cuando era un niño con el fútbol, las pesas llegaron años después, alrededor de 2016. Con todo, no fue hasta 2020 cuando decidió tomarse el culturismo más en serio y empezó a trabajar con un preparador que le animó a competir.

Inicialmente pensaba participar en Men’s Physique, una categoría donde los atletas «compiten con bermudas», explica, pero la rápida evolución de sus piernas hizo que acabase en Classic Physique, una modalidad que premia la simetría y la estética corporal por encima del volumen extremo. «Non quero verme un animal. Quero verme bonito, estético», resume.

Riga, una cuenta pendiente

Tras acumular varias victorias, David estuvo a punto de dejarlo hace unos meses. «Estaba desmotivado e pasando un momento persoal malo», rememora. Animado por su entorno y tras clasificarse, David aterrizó en Letonia sin grandes expectativas.

«Non pensaba gañar nin moito menos», admite. Una sensación que persistió cuando se vio en el backstage y se encontró con el resto de competidores. «Estaba medio acojonado. Vía os corpos que había alí e eran todos uns bicharracos», recuerda entre risas.

Sin embargo, todo ello quedo atrás cuando llegó el momento de subir al escenario y el compostelano logró imponerse y conquistar el título internacional. «No son moito de emocionarme, pero púxenme moi contento. Non mo esperaba», afirma.

La victoria en Riga / Cedida

Una victoria especial

La victoria en Riga tiene, además, un significado especial ya que supone cerrar una herida abierta desde la temporada pasada cuando, tras lograr clasificarse para Mr Universo, no pudo acudir por cuestiones laborales.

Por eso, cuando surgió la oportunidad de competir en Riga, tuvo muy claro que no iba dejarla escapar.

«Tiña que ir si ou si. Costase o que costase, non me ía quedar outra vez en terra», asegura. Y así fue.

Y ahora, ¿qué sigue?

Tras regresar a casa, David hace hincapié en la buena acogida de su entorno. «Estou moi agradecido, porque o traballo que leva isto non o sabe ninguén», dice.

Preguntado sobre su futuro, reconoce que su intención es disfrutar de un verano más tranquilo, aunque ya tiene en mente participar en alguna competición a nivel gallego.

Noticias relacionadas

Lo que sí está asegurado, es que lo veremos de nuevo en competición, donde ya ha demostrado que todavía queda mucho por dar.