Ariana Portillo, cuarta baja confirmada por el Guardés

El Atlético Guardés anuncia la cuarta jugadora que no continuará en su plantilla la próxima temporada: la internacional paraguaya Ariana Portillo abandona el club después de una única campaña vistiendo sus colores.

La extremo llegó al equipo miñoto el pasado verano, procedente del KH-7 BM Granollers y buscando hacerse notar de nuevo en tierras gallegas después de una etapa previa en el Balonmano Porriño. En la campaña actual, a pesar de una lesión en la rodilla izquierda que la alejó de varios partidos, dejó actuaciones destacables desde su extremo izquierdo, aportando tanto como goleadora en momentos clave como desde el juego defensivo. Tras una única temporada en A Guarda, la paraguaya se dirige ahora a una nueva etapa en su carrera deportiva, pero que afrontará con el orgullo del título europeo conquistado de la mano del Guardés.

Sobre este año tan extraordinario, Portillo declara que “solo tengo palabras de agradecimiento”, dirigidas tanto a la afición “por estar siempre ahí y por hacer que cada partido en A Sangriña fuera especial”, como al pueblo de A Guarda “por el cariño con el que me recibió desde el primer día”, dos grandes recuerdos que se lleva de su estancia con el equipo. La jugadora ha querido agradecer también por esta campaña a “mis compañeras, porque ha sido un orgullo compartir este camino con vosotras” y al cuerpo técnico y al club “por la confianza, el apoyo y por hacerme sentir parte de esta familia desde el inicio”. Ariana concluye que se va “feliz, orgullosa y muy agradecida” de haber podido “formar parte de esta historia y levantar una EHF European Cup con estos colores”, algo que “siempre voy a llevar conmigo” en “un lugar especial en mi corazón”.

El Club Balonmán Atlético Guardés agradece a Ariana Portillo por su trabajo y la calidad humana que ha demostrado en estos meses de su mano, ocupando un lugar especial en la plantilla y siendo parte fundamental del éxito europeo.Ariana Portillo es la cuarta baja confirmada en la plantilla para la próxima temporada 2026/2027, uniéndose a Jazmín Mendoza, Amandine Balzinc y María Sancha. Por el momento, han trascendido también la salida de Ana Seabra al frente del cuerpo técnico y la continuidad de Cristina Cifuentes, Cecilia Cacheda, María Palomo y Ania Ramos. En los próximos días se irán concretando los demás detalles sobre el proyecto para el curso venidero.