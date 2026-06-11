Comienza la Vigo Cup con la competición de fútbol sala

La Vigo Cup comienza este viernes con el fútbol sala, veintidós partidos y seis categorías en varios pabellones municipales (Sárdoma, Coia, las dos polideportivas de Balaídos y Coruxo).

La organización, por segundo año consecutivo, ha concentrado hasta ochenta partidos este fin de semana, para jugar los cruces decisivos en siete días. Veinte clubes de Vigo, O Morrazo, Redondela, Mos y Santiago pelearán por el triunfo. Esto supondrá casi sesenta equipos en liza.

Con biberones, prebenjamines y benjamines jugando sin marcador, los títulos son cosa de alevines, infantiles y cadetes. Otra novedad es la disputa de las finales en el Central de As Travesas el domingo 21. Navia es un polideportivo de alto nivel, pero el Concello y la Fundación VIDE han querido devolver los partidos decisivos al escenario más histórico de la ciudad.