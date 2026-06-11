Si este fin de semana se sienta en el sofá junto a su abuelo o a su tía a ver el Canadá-Bosnia o el Qatar-Suiza y le dice algo así como “los Mundiales ya no son lo que eran”, díganle que tiene razón. Toda la razón. Que sean ahora mejores o peores que hace unas décadas pertenece ya al terreno de la opinión, pero lo que es seguro es que el fútbol de hoy en poco se parece al que apadrinó Naranjito en 1982, al que sintió la bendición pagana de la ‘Mano de Dios’ en 1986 o al que santificó a Pelé en 1970. En todos los sentidos.