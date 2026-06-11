México y la FIFA descorchan el Mundial con una inauguración de cartón-piedra que no salva ni Bocelli

En el indisimulado y avejentado 'playback' de Maná estaba todo. O en el de Belinda. O en el de casi todos (dicho el casi por si acaso, más que nada) los artistas que fueron desfilando uno tras otro, sin solución de continuidad, por el césped del Estadio Azteca, que ya no se llama así por la misma razón por la que la música era enlatada y no en directo, desprovista por tanto de realidad y pureza. Es este el Mundial más grande de la historia y, sin embargo, todo se siente impostado.

Mientras el Azteca descorchaba esta cita de 48 selecciones, 104 partidos y 39 días de duración, las calles de Ciudad de México reunían columnas de manifestaciones de sanitarios, transportistas, jubilados, madres de desaparecidos, estudiantes... Ajenos todos ellos al mensaje de que "el fútbol nos une a todos" con el que todo empezó. El árbitro somalí Omar Aran y los aficionados de países como Irán tampoco están demasiado convencidos con la proclama buenista.

Arranque de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. / RODRIGO OROPEZA / AFP

Sin Sheinbaum ni Trump

Cierto es que México no es responsable de la mayoría de bochornos de este Mundial, responsabilidad de Gianni Infantino y de su admiradísimo Donald Trump, ausente de la ceremonia el ganador del Premio FIFA de la Paz al igual que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Prefirió regalar su entrada 001 a una ciudadana de a pie mediante un sorteo, a caballo entre gesto de reivindicativa dignidad y de descarado populismo. Elija su propia aventura sobre la primera jefa de Estado que no acude a la inauguración de un Mundial organizado por su país.

Sheinbaum, más allá del desaire, tampoco se perdió demasiado, la verdad. Nadie esperaba un espectáculo al nivel de una apertura olímpica, nunca la FIFA ha sido tan ambiciosa, pero quizá había un término medio entre la 'grandeur' exhibida hace dos años por París y el breve y artificial concierto vivido en la mayor catedral que han conocido los Mundiales.

El Estadio Azteca, durante la ceremonia. / MARIO VAZQUEZ / AFP

Los hipnóticos escorzos de los danzantes aztecas del amanecer sugirieron lo que no fue. El vastísimo acervo cultural mexicano, desde su pasado indígena hasta su presente, quedó minimizado por la necesidad de atender a los deseos comerciales de todo el globo, priorizando la comprensión del 'show' en todos los mercados antes que la reivindicación propia.

Shakira canta el himno del Mundial

Fueron agarrando esos micrófonos que bien podían ser de juguete todos los artistas anunciados en la previa, sin sorpresas. Tras Maná, "oye, mi amor, no me digas que no", el Azteca presenció a los Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y J. Balvin, antes del punto álgido de la primera parte de la ceremonia, la interpretación del himno de esta cita, 'Dai, dai', a cargo de Shakira y de Burna Boy.

Shakira, durante su actuación en el Estadio Azteca. / RODRIGO OROPEZA / AFP

Alrededor de 80.000 espectadores contemplaron un desfile de artistas de apenas media hora de duración, adornado con cientos de bailarines, antes de una anticlimática interrupción para que México y Sudáfrica realizaran su calentamiento sobre el césped, protegido con una lona durante las actuaciones.

Salma Hayek y Andrea Bocelli

Se retomó el folclore con la actriz Salma Hayek dando la bienvenida en español a las 48 banderas que ondearán durante el Mundial. Aquello solo podía salvarlo la voz generacional de Andrea Bocelli, un coloso del arte que es a las ceremonias lo que el gol al fútbol. El drama fue que el tenor italiano actuó esta vez acompañado de la surcoreana Ejae, interpretando 'DNA', el himno K-pop del Mundial. Recurrir a Bocelli para algo así es como hacer calimocho con Petrus.

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Con todo, un cierre coherente para una ceremonia de inauguración que nunca nadie conservará en su memoria. No en buenos términos, al menos. En el fondo, un descorche apropiado para el Mundial más grande de la historia en el que todo se siente impostado. Y todavía no ha aparecido Trump. Y quedan dos ceremonias más, una en EEUU y otra en Canadá. Mejor será que empiece el fútbol cuanto antes.