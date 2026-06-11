Baloncesto
Marina Gea se compromete con el Celta para los dos próximos años
La jugadora, que estuvo la pasada en Vigo en calidad de cedida, es una de las primeras confirmaciones de la próxima plantilla
Redacción
El Celta Baloncesto sigue edificando la plantilla con la que la próxima temporada regresa a la máxima categoría del baloncesto nacional con el objetivo de asentarse en la élite. El club vigués ha conseguido la contratación para las dos próximas temporadas de la escolta Marina Gea que militó desde el mes de enero en calidad de cedida por el Estepona. El buen rendimiento de la jugadora y su adaptación al grupo convirtieron en un objetivo común mantener la relación entre ambos que fraguó en su contratación por las dos próximas temporadas.
Marina Gea, de 25 años, se convirtió en un talismán para el Celta porque sus dos etapas con el cuadro vigués acabaron con el ascenso a la máxima categoría. Ahora tendrá la oportunidad de disfrutar de la experiencia de jugar con la camiseta del Celta en la Liga Endesa. En los veinte partidos que jugó la pasada temporada anotó una media de diez puntos, capturó más de tres rebotes y destacó también por su gran trabajo defensivo.
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