María Sancha pone fin a su etapa después de cinco años en el Guardés

El Atlético Guardés se despide de la primera línea María Sancha, que la temporada 2026/2027 tomará un nuevo camino lejos de una A Guarda en la que ha completado cinco cursos de total crecimiento personal y deportivo.

La palentina llegó al Guardés en el verano de 2021, con tan solo 19 años y suponiendo la primera experiencia en la élite para una de las jugadoras más notables de la División de Honor Oro hasta entonces. En su temporada debut y en las cuatro siguientes Sancha demostró una gran capacidad de adaptación y crecimiento como atleta, cogiendo cada vez más peso en la plantilla rojiblanca. Fue este 2025/2026 cuando su protagonismo aumentó al asumir la capitanía por primera vez, recogiendo el testigo de Miriam Sempere. Ahora, ya con 24, convertida en campeona de Europa y con medio corazón en la villa miñota, la primera línea se despide del equipo en el que creció a todos los niveles en busca de una nueva etapa en su carrera deportiva.

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Después de cinco años, Sancha se ha deshecho en agradecimientos para todas las personas que formaron parte de su estancia en A Guarda “por haber sido mi casa” y “parte de mi camino desde el principio y hasta el final”. La última capitana del equipo miñoto afirma haber “defendido estos colores” hasta el último minuto y se despide con tristeza, pero también con el orgullo de poder decir “que me voy de aquí levantando un título que era muy importante para este pueblo”, en referencia al campeonato de la EHF European Cup que corona su recorrido vistiendo la camiseta guardesa, y que le ha permitido además quitarse la espina de la plata de 2023 en el mismo torneo. Sancha es la tercera baja confirmada junto a Jazmín Mendoza y Amandine Balzinc. En los próximos días el club seguirá dando pasos para tratar de apuntalar su futuro.