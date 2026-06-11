El fútbol despide una era

El fútbol de los últimos veinte años resulta imposible de entender sin Cristiano Ronaldo y sin Leo Messi. Dueños del escenario, protagonistas de una rivalidad enfermiza por momentos que les ha empujado a récords inimaginables. En sus carreras, llenas de títulos y goles, el Mundial siempre fue el destino con el que soñaban.

Messi llegó hace cuatro años a esa meta. En Catar conquistó el Mundial para sentarse ya definitivamente junto a Maradona en el altar argentino. Cristiano aún carga con esa cuenta pendiente. Los dos se convertirán en la cita de este año, junto al guardameta mexicano Guillermo Ochoa, en los futbolistas con más participaciones en Copas del Mundo con seis. La cuenta comenzó en Alemania hace veinte años y la historia se cerrará en esta edición. Cristiano jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 41 años a cuestas; Messi cumplirá 39 durante el torneo. El horizonte de 2030 no existe para ellos y aunque ninguno lo ha confirmado hay evidencias que no se pueden negar. Han estirado sus carreras en campeonatos secundarios, impropios de su historial, con el único afán de mantenerse ocupados a la espera de que llegase un nuevo Mundial, otra oportunidad de hacer historia. En este Mundial atípico por tantas razones, el primero de 48 selecciones, ellos son el nexo que une este campeonato a los anteriores.

Las carreras de Messi y Cristiano parecen haber estado entrelazadas desde sus comienzos y la Copa del Mundo es uno de tantos nexos en común que adorna este tiempo. En 2026 disputarán su sexta edición del torneo. Nadie en el mundo del fútbol había alcanzado este cifra y serán ambos los que, esta vez de manera conjunta, establezcan un nuevo récord y un hito que quedará a la espera de que alguien sea capaz de una barbaridad semejante. Messi y Cristiano superarán las cinco participaciones en un Mundial de los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado y del alemán Lottar Matthäus. También estuvo presente en cinco Mundiales el guardameta italiano Gianluigi Buffon, aunque en su caso no disputó ni un minuto en Francia 1998, mientras que el portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa entrará en ese selecto club de seis Mundiales si juega algún minuto con México y nadie duda de que su seleccionador le ofrecerá ese regalo como premio a su historia. Y mucho más ante su gente.

Argentina, campeona del Mundo /

Para Cristiano el Mundial tiene una carga de mayor exigencia. Este torneo es su cuenta pendiente. Ha comandado algunas de las mejores generaciones del fútbol portugués pero ha sido incapaz de empujarlas al cielo de este deporte. Su techo fue la cuarta plaza conseguida en Alemania 2026, donde la Francia de Zinedine Zidane les dejó fuera de la final. En Sudáfrica 2010 quedó fuera en octavos de final por culpa de la campeona España; en Brasil 2014 se despidió en la fase de grupos; en Rusia 2018 en octavos de final; y en Qatar 2022 en cuartos de final. Ahora llega con una de las mejores generaciones de la historia de Portugal, con el medio del campo más espectacular que se puede ver en el fútbol mundial (Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva…) y una plantilla inmensa que tal vez lo que pide es un perfil de delantero diferente, el Cristiano de hace dos Mundiales. Pero cuesta sentarle y ahí puede estar su propia condena. No parece que el español Roberto Martínez vaya a dar ese paso que hoy parece imposible.

Para Messi el cuento es bien diferente. Su historia con la Copa del Mundo es más agradecida y hace cuatro años tuvo su punto de esplendor cuando en Catar consiguió devolver a su país un título que no ganaban desde 1986 cuando en México la perfección se posó sobre Maradona. En 2022 Messi llevó a una buena selección a la victoria en la final ante Francia y a partir de ahí una deuda que parecía eterna quedó saldada. Con él y con su país, donde se negaban a situarle a la altura del “Dios Diego” hasta que llevase el trofeo de vuelta. Era una especie de desafío que le perseguía y por eso la victoria de Catar en 2022 alcanzó tanta trascendencia. Ahora afronta la posibilidad de repetir título y ponerse para siempre un escalón por encima de Maradona. Algo inaudito.

Además, el delantero argentino del Inter Miami estadounidense también tiene en su mano el convertirse el jugador con más victorias en un Mundial, algo que lograría con dos triunfos, con los que superaría los 17 del alemán Miroslav Klose.