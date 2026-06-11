Deva Bermejo: "Tenía que seguir disfrutando de la afición"

El Celta Femxa Zorka, aunque no haya podido atar a Kelliher por la decisión de la estadounidense de retirarse, ha completado el núcleo del ascenso sobre el que se cimentará la plantilla de Liga Femenina. Salinas, Vizmanos y Uxía tenían contrato en vigor –Vidal y Menéndez se recuperan de sendas roturas de cruzado–. Cabrera ha renovado. Marina Gea, tras quedar libre del Estepona, ha firmado hasta 2028. Y ahora sigue este mismo camino Deva Bermejo.

La catalana, como Gea, había estado cedida; en su caso, por el Joventut, que se ha cruzado con el Celta en dirección contraria, descendiendo a Challenge. Deva se ha desvinculado del club badalonés. Y el director deportivo celeste, Carlos Colinas, en el momento que conoció su disponibilidad, no dudó en contactar con su representante. Sabiendo que la base dispondría de alternativas más lucrativas, jugaba con el aspecto deportivo y sentimental. «Me consta que tuvo más ofertas de Liga Endesa y que la opción de Estados Unidos estuvo ahí hasta el último momento», revela Colinas. «Ella había sido muy feliz en Vigo, en su primera experiencia fuera de casa una temporada entera. Así nos lo había transmitido».

No suele el Celta asegurar relaciones por tres temporadas. Varios factores lo justifican en este caso. «Edad, margen de mejora, relevancia en una posición en la que no abundan las jugadoras y lo que ella nos ha ofrecido esta temporada en Challenge», enumera Colinas. Deva firmó promedios de 8,1 puntos, 2,6 asistencias y 2,4 rebotes en 22 minutos, asumiendo mayor cuota de responsabilidad tras la lesión de Menéndez. «Pensamos que tiene un recorrido importante. Para una apuesta como la de este contrato tienes que tener las cosas claras, percepciones y registros de que posee talento para competir en Liga Endesa», argumenta el ejecutivo. «Por fortuna, hemos tenido la confianza de ella y de su familia».

"Es un club superespecial"

«Estoy muy contenta e ilusionada por la renovación», asegura Deva, de 22 años. «Motivos hay muchos. Desde el primer día que llegué me han cuidado muchísimo, tanto el staff como toda la gente que hay detrás. Es un club superespecial, que cuida muy bien a sus jugadoras. Me he sentido superquerida por la afición. No podía no seguir disfrutando con ellos del baloncesto. Y Cris me conoce, me ha hecho mejorar mucho este año. Tener una entrenadora como ella me puede aportar muchas cosas».

Deva conoció la máxima categoría en la temporada 24-25. Sin sin participación con el Joventut, acabó a préstamo en Al-Qázeres en Challenge. «La liga es cada vez más competitiva y cualquiera puede ganar a cualquiera», establece. «Nuestro objetivo colectivo será trabajar mucho, esforzarnos cada semana e ir partido a partido. Es una clave importante. A nivel individual quiero seguir creciendo, aprendiendo y disfrutar mucho, como siempre nos dice Cris».